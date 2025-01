Mercato, le perplessità dei commercianti 

Nuove prospettive per il mercato civico di via Roma. L’amministrazione Comunale, nei giorni scorsi, ha infatti presentato in durante un incontro interlocutorio la bozza del progetto di riqualificazione della storica struttura commerciale cittadina. L’argomento è ostico e insieme delicato perché già negli anni scorsi, sulla medesima questione, si era venuta a creare una forte contrapposizione tra il Comune e il CoCiM, il consorzio degli operatori del civico mercato. Forse proprio per questo motivo i due assessori competenti, Daniele Reginali e Alberto Cacciarru, preferiscono mantenere un basso profilo evitando di entrare nei dettagli del progetto: «Confermiamo che la riqualificazione del mercato è al centro del nostro programma amministrativo. Abbiamo redatto uno studio preliminare che è stato proposto in via informale e conoscitiva agli operatori. Il progetto è perfettibile, migliorabile e, in ogni caso, verrà discusso punto per punto con le persone che lavorano nella struttura, le quali incarnano la vera anima del mercato».

I commercianti

Gli esercenti attendono con fiducia l’evolversi degli eventi; anche se tra i box continuano a serpeggiare dubbi, paure e perplessità. «Ben venga il piano di riqualificazione - afferma Pietro Fenu, presidente del CoCiM - e apprezziamo anche l’apertura al dialogo da parte degli esponenti dell’amministrazione comunale, il mercato necessità però di interventi più immediati e mirati. Ne cito tre e non in ordine di importanza: rinnovo dei contratti degli operatori; riapertura dei bandi di assegnazione dei box, bloccati ormai da dieci anni, e non più prorogabili interventi di manutenzione straordinaria. Risolti questi tre punti, si potrebbe pensare più serenamente al futuro e alla realizzazione di un piano di riqualificazione del mercato».

I punti di forza

Il mercato civico è un baluardo che resiste ai tempi in continua evoluzione e allo straripante potere della grande distribuzione. Tra le sue corsie si respirano i profumi e i sapori che riportano all’infanzia e alle antiche tradizioni e modi di vita ormai prossimi all’oblio. «I punti di forza del mercato civico - sostiene Alessandro Collu, pescivendolo - sono la freschezza e la genuinità dei prodotti in vendita uniti alla cortesia e alla passione per il nostro lavoro. La struttura si trova al centro della città, tutti la possono raggiungere facilmente. Basterebbero pochi immediati interventi per garantire la stabilità lavorativa alle attività che ancora, nonostante tutto e tutti, continuano a resistere».

