Mercato, l’apertura resta un sogno 

Tra cantieri infiniti, risoluzioni contrattuali e perfino inchieste giudiziarie ci sarebbe materiale a sufficienza per scrivere un libro. La storia del mercato civico di via Mazzini un finale ancora non ce l’ha: storica incompiuta, desolatamente chiusa dal 2016, da oltre vent’anni attende il momento del riscatto.

E invece solo pagine e pagine zeppe di impegni, promesse e imminenti soluzioni che puntualmente vengono disattese.

«Servono fondi»

Partendo dal presente, «sono in corso avanzate interlocuzioni con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici per ottenere un cospicuo finanziamento», fa sapere il delegato competente nella Giunta Sanna, Simone Prevete. Nessun ulteriore dettaglio né sulla cifra, né sui tempi.

Archiviata definitivamente la strada del project financing, dunque? «No - replica l’assessore ai Lavori pubblici - se la Regione dovesse rispondere picche, sarebbe una carta da giocare».

L’inizio della fine

Che la partita sia complicata, però, lo sanno bene i sindaci che dai primi anni Duemila provano (senza riuscirci) a restituire alla città quella struttura, realizzata nel 1955, che a lungo è stata crocevia del commercio cittadino. Bisogna fare un balzo indietro fino al 2003 per riannodare la matassa: all’alba del mezzo secolo l’edificio inizia a risentire dei segni del tempo. La Giunta Barberio incassa 3 milioni 152mila euro per la ristrutturazione, ma per l’approvazione della progettazione occorre attendere il 2007, primo cittadino Angela Nonnis. «È previsto l’ampliamento della struttura attraverso la realizzazione di una nuova ala destinata alla vendita che sorgerà nell’area attualmente occupata dal parcheggio che sarà sopraelevata e ospiterà le auto nel piano seminterrato», dichiarava l’allora assessore ai Lavori pubblici, Paolo Vidili.

Intoppi infiniti

Il cantiere nel 2010 viene affidato all’impresa Gas.Cag di Quartu, ma è l’inizio di una infinita serie di intoppi. Le falde acquifere, meno profonde di quanto previsto nelle carte, impongono il primo stop.

Nuova progettazione (per la prima volta si parla di parcheggio multipiano) e nuovo appalto vinto dalla ditta Dentoni di Cagliari. È il primo cittadino Guido Tendas ad annunciare la svolta.

«A conclusione dell’intervento la città disporrà di un mercato moderno e funzionale, in linea con le attuali esigenze dei consumatori e degli operatori», assicura. Per i boxisti si apre la lunga (e mai conclusa) trasferta in via Cimarosa.

Nel 2017 ripartono i lavori, ma la presenza di amianto prima e la grana falde acquifere poi rallentano l’intervento e portano a una nuova risoluzione contrattale. La patata bollente passa nelle mani dell’amministrazione Lutzu che incarica la ditta Pellegrini, seconda classificata nella gara d’appalto, di portare a termine la ristrutturazione.

Solo parcheggi

A fine 2020 viene completato un piano del parcheggio (per l’altro si è dovuto attendere a giugno 2022). Sul mercato, invece, si addensano altre nubi: l’edifico è da demolire, le risorse non bastano più, il progetto è sovradimensionato e l’amministrazione comunale blocca le procedure.

La Procura

E mentre la politica cerca una via d’uscita, su via Mazzini si soffermano gli occhi della Procura che lo scorso agosto ha iscritto nel registro degli indagati per abuso d’ufficio e turbativa d’asta nella scelta del contraente il dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, l’ex dirigente dei Lavori pubblici Roberto Sanna e gli amministratori dell’impresa Pellegrini, Marco Meloni e Fabio De Pascale.

