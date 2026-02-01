Mercato, l’allerta non ferma gli affari 

Venerdì alle 17,49, quando è stato pubblicato il bollettino di Allerta arancione firmato dal sindaco Massimo Zedda, i boxisti di piazza Nazzari hanno sudato freddo. Chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i parchi, le aree verdi e i cimiteri . Era l’ordine partito da Palazzo Bacaredda, che però non comprendeva gli spazi dei mercati civici comunali. Sino a ieri mattina, prima dell’apertura, l’incertezza ha regnato sovrana, il pensiero e la paura sono tornati indietro ai tre giorni, dal 19 al 21 marzo, durante i quali la città è stata chiusa per il maltempo causato dal ciclone Harry. Ieri, le piogge abbondanti della prima parte della giornata, cadute abbondanti anche durante la notte, non preannunciavano niente di buono e non sono mancati i disagi causati dalle infiltrazioni d’acqua lungo le pareti e il tetto prefabbricato. Per fortuna il tempo è andato lentamente migliorando, consentendo ai commercianti di lavorare nel giorno più importante della settimana, quando i cagliaritani prendono d’assalto la struttura civica.

Tra i box

«Il sindaco Zedda questa volta ci ha graziato», commenta da dietro il bancone della macelleria, Alessio Usai. «I tre giorni di chiusura forzata per il maltempo sono stati una mazzata difficile da superare: siamo stati costretti a buttare un maiale appena comprato, anche perché ci hanno impedito di entrare e salvare la merce». Il box non è nella posizione migliore. «Le grate non impediscono al vento gelido e alla pioggia di colpirci. In questi giorni, a causa degli acquazzoni, piove all’interno. L’abbiamo segnalato, ma sino a oggi nessuno ha riparato il danno».

Salvatore Portas vende frutta e verdura. Sino a poco tempo fa era un “vicino” di Usai. Poi, visti i problemi climatici ha chiesto e ottenuto il trasferimento del box in una corsia interna. «Qui si sta decisamente meglio, in certe zone della struttura ci sono evidenti problemi causati dalle intemperie. D’altra parte – aggiunge Portas – questo è un mercato all’aperto, con tutto ciò che comporta questa caratteristica». Avete rischiato di rivivere l’incubo del lockdown meteo . «Vorrei ringraziare il sindaco che ci ha consentito di lavorare, in una giornata determinante per i nostri incassi e per i clienti, e di portare a casa buoni incassi».

Brutte previsioni

Maurizio Loi, dal banco della sua macelleria, confessa che la mattina era iniziata male. «Era ancora buio quando sono arrivato e diluviava. Ho pensato al peggio: chiusura, come scuole, asili, parchi e cimiteri. Sarebbe stato un tracollo. Il mercato non può essere sbarrato e i centri commerciali aperti. Un’ingiustizia troppo grande».

Nella corsia parallela c’è la pescheria di Andrea Corda. «Il mercato civico va chiuso solo per casi veramente eccezionali. Ci vuole buon senso. Durante l’allerta rossa ho tenuto i pesci in frigo per 4 giorni. Troppi, non erano più freschi, adatti alla vendita. Sono stato costretto a regalarli».

San Benedetto

Procedono i lavori per la riqualificazione del vecchio mercato di San Benedetto. I tecnici comunali, in questa fase, stanno lavorando, in stretto coordinamento con Enel, Open Fiber e Ctm, alla risoluzione delle questioni tecniche legate allo spostamento delle cabine elettriche (già realizzate) per le quali Enel deve completare i collegamenti, e alla predisposizione delle strutture necessarie a reggere i cavi della rete filoviaria. (a. a.)

