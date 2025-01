Mercato, l’alba di una nuova era 

Il cronoprogramma dice fine gennaio: tempo due settimane (al massimo) e via al trasferimento degli operatori del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di Piazza Nazzari che li ospiterà per due anni, il tempo necessario per effettuare i lavori di riqualificazione. La settimana prossima, dopo l’Epifania, l’amministrazione accenderà la “macchina” organizzativa per la gestione del trasloco di macchinari, banchi di lavoro, celle frigo dei 186 operatori nella struttura provvisoria. «I lavori propedeutici al trasferimento sono completati», spiega l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. «Entro la fine di gennaio si inaugurerà la nuova struttura», aggiunge.

I tempi

Dopo anni (quasi due) di polemiche, ritardi, rinvii, ora ci siamo. La nuova viabilità è già disegnata da tempo, il piano parcheggi messo a punto e anche le navette del Ctm che collegheranno il quartiere, da via Paoli a via Galilei, sono pronte a entrare in funzione. Manca solo il passaggio più delicato: il trasloco. L’amministrazione vuole inaugurare il mercato provvisorio con tutti gli operatori già trasferiti. Una operazione complessa che dovrebbe durare due settimane durante le quali ogni concessionario potrà “imballare” e trasferire il box di San Benedetto in piazza Nazzari. «Appena avremo la data certa con l’impresa che eseguirà il trasloco, per tempo la comunicheremo agli operatori e alla cittadinanza perché per alcuni giorni il mercato di San Bendetto sarà chiuso e quello di piazza Nazzari non ancora aperto», spiega ancora l’assessore Serra. «A ogni modo», ribadisce l’assessore, «l’obiettivo è inaugurare la nuova struttura entro la fine di gennaio». La speranza, dice ancora «è che i cagliaritani supportino il mercato sin dall’inaugurazione. Sappiamo che ci sarà un periodo in cui bisognerà adattarsi però l'obiettivo è avere, alla fine, una struttura più funzionale, moderna, con spazi più ampi che garantirà il prosieguo dell’attività del mercato anche in futuro».

La chiusura

Se è vero che occorreranno una decina di giorni per completare il trasferimento e inaugurare il nuovo mercato, va detto che San Benedetto non chiuderà certo per dieci giorni. Verosimilmente, per quel periodo si lavorerà a scartamento ridotto ma, comunque, si lavorerà. La chiusura “in blocco” dovrebbe durare pochissimi giorni. «Piazza Nazzari è una soluzione che è stata osteggiata ma necessaria per evitare la chiusura di un mercato che mostra ormai i segni dell’età e la scarsa funzionalità alle attuali esigenze. Un trasferimento puntuale sul ritardo programmato ma sembra che questa volta sia quella buona. La nuova struttura consentirà di intervenire sull’originale in maniera radicale e darà lo spunto, ci si augura, per dare il via anche a interventi di razionalizzazione dei parcheggi a raso e, magari, realizzare nuovi parcheggi in struttura nella zona e non solo», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio.

La preoccupazione

L’amministrazione era pronta per il trasloco già in autunno ma, assecondando le richieste dei concessionari, ha deciso di posticipare le operazioni dopo le festività per non correre il rischio di “rovinare” gli affari durante Natale e Capodanno. In ansia, adesso, sono i titolari delle attività commerciali che gravitano attorno all’anello del mercato di San Benedetto. «Il trasferimento in piazza Nazzari ci toglierà una grossa fetta di clientela», dicono. «Siamo molto preoccupati, alcuni di noi non ce la faranno e alla fine saranno costretti a chiudere». Un altro problema per l’amministrazione.

