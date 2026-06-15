Mercato, la svolta è vicina 

Il nuovo mercato civico di via Mazzini vede l’appalto un po’ più vicino. Dopo settimane di interlocuzioni e modifiche progettuali, sarebbe arrivato un primo segnale positivo dalla Soprintendenza, chiamata a esprimersi sul progetto rivisto alla luce delle prescrizioni formulate dopo l’apposizione del vincolo storico sull’edificio.

Il parere

Secondo indiscrezioni raccolte negli ambienti tecnici, una prima bozza degli elaborati aggiornati avrebbe ottenuto un orientamento favorevole. Un passaggio ancora informale, ma importante perché consente di guardare con maggiore fiducia alle prossime tappe dell’iter. Ora l’attenzione si sposta sul progetto esecutivo. I progettisti sarebbero infatti pronti a consegnare la versione definitiva dell’intervento, recependo tutte le indicazioni emerse nel confronto con l’ente di tutela. Sarà quello il documento che permetterà al Comune di riaprire ufficialmente il procedimento e convocare una nuova conferenza di servizi, passaggio indispensabile prima di arrivare alla gara d’appalto. «A giorni i progettisti dovrebbero presentare il progetto esecutivo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri. «Successivamente convocheremo una nuova conferenza di servizi. Prima potrebbe esserci anche un passaggio nella commissione consiliare competente per illustrare il progetto aggiornato».

Si tratta di uno snodo decisivo per un’opera attesa ormai da dieci anni. Il percorso aveva subito un rallentamento quando la Soprintendenza aveva chiesto di rivedere l’impostazione del progetto predisposto dai professionisti Silvano Vedelago e Costantino Soddu. La richiesta era quella di abbandonare l’idea di demolire parti significative della struttura storica per sostituirle con nuovi elementi e orientarsi invece verso il recupero e la valorizzazione dell’edificio originario. In particolare l’ente di tutela aveva chiesto di preservare la copertura a volta, alcuni punti luce storici e diversi elementi architettonici delle facciate, considerati parte integrante dell’identità del mercato. Nessuna osservazione sostanziale era invece arrivata sulle porzioni realizzate in epoche successive e sugli spazi esterni, destinati a essere profondamente riqualificati.

I fondi

Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore farebbero pensare che le modifiche apportate abbiano soddisfatto le richieste della Soprintendenza. Se questa impressione sarà confermata dagli atti ufficiali, il progetto potrà affrontare l’ultimo tratto del suo lungo percorso amministrativo. L’intervento vale circa 6 milioni di euro: «Il Comune dispone di circa 4 milioni di euro, la restante parte verrà coperta al momento con la contrazione di mutuo, ma chiederemo alla Regione di sostenerci economicamente», aveva precisato il primo cittadino durante l’assemblea pubblica per la presentazione dell’intervento. Dopo dieci anni di serrande abbassate, rinvii e occasioni mancate, il vecchio mercato potrebbe essere davvero a un passo dalla fase che la città aspetta da tempo: quella dell’appalto e dell’avvio dei lavori.

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