Mercato, la rinascita è possibile 

Incontri fra gli esercenti e gli assessorati competenti, rifacimento dell’edificio con un finanziamento ancora da intercettare e gestione della struttura che passerà nelle mani del Comune. Così il mercato civico è pronto iniziare una nuova era all’insegna del rilancio.

L’attesa

Un nuovo corso atteso da tempo e che in passato aveva suscitato delle polemiche per via della possibilità di coinvolgere dei soggetti privati per la mancanza dei fondi utili alla riqualificazione. Polemiche spazzate via dalla possibilità di poter accedere ad un imminente bando che porterà in dote 3 milioni di euro: «Abbiamo accelerato i tempi per ottenere i certificati di vulnerabilità sismica ed avere pronta la documentazione per il finanziamento. - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru - Il progetto che commissioneremo terrà conto dell’impostazione progettuale passata; si prevederanno dei soppalchi all’interno dell’edificio e la presenza dell’attuale market. Una volta conclusi i lavori quasi certamente la gestione del mercato passerà in carico al Comune».

Un passaggio di consegne sulla gestione di una delle realtà regionali più antiche nel suo genere, che per il presidente del consorzio Cocim, Piero Fenu, potrebbe essere propizia per tutti: «Purché ascoltino i suggerimenti di chi la struttura la vive quotidianamente. - dichiara Fenu - La nostra lunga esperienza di gestione ci ha fatto capire tutte le criticità presenti, quelle visibili e quelle non, è normale che tante dinamiche possano sfuggire a chi non è costantemente coinvolto. Noi esercenti conosciamo i numeri degli utenti, le necessità nostre e quelle dei clienti, abbiamo un bagaglio d’esperienza che ci permette di poter affermare che anche l’attuale regolamento andrebbe in certi punti modificato».

Le idee

Permettere, per esempio, alle attività idonee di somministrare direttamente il cibo all’interno del mercato sarebbe per Sandro Collu, titolare di un’attività, una delle modifiche necessarie per migliorare la qualità del servizio e rendere più appetibile il complesso: «Sono passati 20 anni da quando chiesi di poter consentire di poter cucinare il cibo, servirlo e permettere di consumarlo. - racconta Collu - Un modello, come quello conclamato nelle idee progettuali dell’amministrazione comunale, simile a Barcellona. Attenzione però, è giusto emulare i propositi de mercati che funzionano, ma non si commetta l’errore di non constestualizzarli, perché occorre fare i conti con la nostra realtà, la situazione economica e le esigenze della comunità. Non occorrono progetti avveniristici, per il bene di tutti spero ascoltino i nostri suggerimenti».Incontri fra le parti che l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali annuncia imminenti: «Discuteremo insieme la programmazione e anche le eventuali modifiche da apportare alregolamento» .

RIPRODUZIONE RISERVATA