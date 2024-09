Mercato ittico, misterioso blitz nella notte 

Chi ha agito nella notte tra domenica e ieri conosceva bene il mercato ittico. Sapeva (o sapevano, perché probabilmente l’incursione è stata fatta da almeno due persone) che la struttura comunale di viale La Plaia da sabato pomeriggio (dalle 14) a lunedì mattina alle 6 non è sorvegliata, perché è attivo il servizio di vigilanza. È andato poi a colpo sicuro, staccando i contatori dell’energia elettrica e mettendo fuori uso il sistema di videosorveglianzea. Infine ha colpito un box: sono state rubate alcune migliaia di euro e danneggiati, con il fuoco, alcuni arredi. Poi la fuga. Il tutto è avvenuto poco prima delle due. Un’incursione studiata per colpire un concessionario in particolare? E perché? A queste domande stanno cercando di dare una risposta i carabinieri della stazione di Stampace, intervenuti per l’avvio delle indagini.

Vigili del fuoco

A certificare la presenza di liquido infiammabile sono stati i vigili del fuoco, arrivati per spegnere il principio di incendio. Alla fine i danni sono stati per fortuna molto limitati: le fiamme hanno distrutto un cestino della spazzatura e altri piccoli arredi e oggetti in plastica. Il fumo ha annerito le pareti di una parte della struttura. E per far luce sul furto con danneggiamento sono al lavoro i carabinieri. I militari hanno raccolto alcune testimonianze e sentito anche il titolare del box preso di mira. Non ci sarebbero sospetti o indicazioni su chi possa essere stato.

L’attività

Ieri mattina all’alba, alla ripresa delle attività del mercato di viale La Plaia, nessuno aveva voglia di parlare di quanto accaduto. Si è lavorato in modo non eccessivo come capita quasi tutti i lunedì, giorno di minor attività per la struttura. L’incursione, dai primi accertamenti, sembra fosse diretta solo a uno dei concessionari. Gli altri box non avrebbero subito nessun tipo di “visita”.

I timori

Ma tra gli operatori ovviamente c’era un po’ di preoccupazione per quanto accaduto, soprattutto sulla facilità con cui i ladri siano entrati nella struttura. Il punto d’ingresso è stato quello nella parte più nascosta del mercato ittico all’ingrosso, lontano soprattutto da viale La Plaia e via San Paolo. E la prima preoccupazione è stata quella di isolare la struttura, staccando la corrente elettrica. Ancora da capire per quanto tempo siano stati all’interno del mercato i ladri. E se l’aver messo fuoco fosse un avvertimento o un tentativo, poi non riuscito, di provocare molti più danni. (m. v.)

