Mercato, istruzioni per il trasferimento: malumore tra i box 

La pec con l’istanza di trasferimento al mercato provvisorio di piazza Nazzari è arrivata ai concessionari ieri mattina. «Proprio la settimana di Natale, qualcosa non torna», dicono preoccupati gli operatori del mercato di San Benedetto. Entro il 27 dicembre dovranno riconsegnare al Comune il modulo con cui accettano «fin d’ora le indicazioni che verranno impartite dalla direzione mercati sulle modalità operative e gestionali relative alla struttura provvisoria del mercato». Panico! «Così, a scatola chiusa?», domandano. La sintesi della preoccupazione ta i box di San Benedetto è un post su Fb da Marzia Cilloccu (capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune). «Da luglio tutto tace e ogni richiesta di chiarimenti è andata a vuoto. Tutti i dettagli dei nuovi box che dovrebbero accogliere gli operatori sono stati concordati con l’amministrazione? Sono stati risolti i problemi portati all’attenzione, come quello relativo ai banchi frigo e agli arredi acquistati dagli operatori che non potranno essere riutilizzati nella struttura provvisoria. Sono stati approntati i piani trasportistici e dei parcheggi? Come verranno gestiti il mercato provvisorio e quello nuovo? Auspichiamo che tutti questi passaggi siano stati fatti prima di poter proporre una richiesta così perentoria a pochi giorni dal Natale». ( ma. mad. )

