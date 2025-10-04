Mercato in crisi, tre box restano vuoti 

Il Comune di Elmas ha pubblicato per la quinta volta i bandi per l’assegnazione di tre box rimasti vuoti nel mercato civico di via Del Pino Solitario: uno per il commercio di carni equine e bovine, un altro a libera proposta (fatta eccezione per le tipologie già presenti) e il terzo per la vendita di prodotti alimentari o artigianato locale. Scadenza? Il 31 ottobre.

«L’apertura dei box rappresenterebbe un’opportunità di crescita per il tessuto economico locale, un incentivo al lavoro e alla valorizzazione delle produzioni del territorio», sottolinea la sindaca Maria Laura Orrù.

Tuttavia i bandi sono stati periodicamente riproposti da un anno a questa parte, almeno per i box 2 e 9. Il 2 era stato assegnato, ma l’esercente non aveva poi aperto la nuova attività. È stato affittato, intanto, il box 5 idoneo al commercio di uova, funghi, generi vari e surgelati, mentre per il 9, più piccolo e scomodo, è difficile trovare pretendenti.

L’analisi

Il bazar al chiuso, inaugurato a inizi anni Novanta, dispone di un totale di 15 box. Tra i titolari la 41enne masese Francesca Spada, al lavoro al mercato da maggio: «Mi trovo bene. Nota stonata? Pochi clienti tra i giovani. Inoltre aprirei anche la sera. I ragazzi non si vogliono impegnare: investire è un rischio che non vogliono correre».

Per il panettiere Massimo Secci, 60 anni, bisognerebbe puntare su un’attività originale: «Una piccola farmacia, articoli per animali o un fioraio». La veterana 65enne Susanna Ugas, titolare di un’enoteca, dice: «Eppure adesso non è come 10 anni fa: ci sono molte più agevolazioni per i giovani imprenditori».

Le speranze

Valter Cucca, verduraio 57enne, non ha dubbi: «Siamo fortunati, il Comune ci viene incontro con le spese e possiamo lavorare solo la mattina. Per le nuove attività? In tanti ci hanno provato, ma ci vorrebbe qualcosa che non ci sia già». Più in crisi il banco del pesce del 43enne Roberto Piras: «Il mio prodotto viene acquistato sempre meno. All’ingrosso siamo passati da 1200 a 200 pescivendoli. La partita Iva poi, un salasso».

Eppure i clienti affezionati non mancano, come l’84enne Cecilia Nioi: «Amo il mercato perché posso chiacchierare e arrivarci con la bicicletta. Spero aprano anche le attività che oggi sono chiuse».

L’impegno

«Il mercato civico è un luogo vivo, amato e frequentato. Un punto di incontro che unisce la tradizione alla quotidianità», prosegue la sindaca, «non vogliamo che sia soltanto uno spazio di scambio commerciale ma anche un luogo di socialità, incontro e iniziative che rafforzino il senso di comunità. Perciò nei mesi a venire continueremo a promuoverne l’utilizzo anche attraverso attività culturali e sociali».

«Per i cittadini è una piazza dove incontrarsi e poter acquistare i prodotti freschi», ha aggiunto Andrea Murgia, assessore alle Attività produttive: «È importante sostenere la freschezza dei prodotti e del supporto alla filiera corta e ai produttori locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA