Mercato in balìa di ladri e vandali  

Furti, raid vandalici, infissi scadenti, degrado. Il mercato civico rilancia un grido di allarme soprattutto dopo l’episodio di alcuni giorni fa quando i ladri hanno approfittato della carenza dei sistemi di videosorveglianza e hanno fatto irruzione nel piano interrato della struttura di piazza Ciusa, impadronendosi di prodotti ittici per il valore di oltre 3 mila euro. Ma sentendo gli operatori dello storico impianto comunale, nato per ospitare una sessantina di commercianti ma dove attualmente ve ne operano poco meno di quaranta, quel furto (non l’unico) si accompagna ad altri episodi di teppismo.

Ladri in azione

«Nove mesi fa altro furto – ribadisce Valeria Cruccas, vittima dell’ultima incursione dei ladri – e anche allora bottino di migliaia di euro: siamo già in ginocchio per la crisi, figuriamoci se siamo continuamente esposti ai furti». Un suo collega, Sergio Ciccu, rimarca un concetto: «Inaccettabile che la videosorveglianza non copra il piano interrato: di fatto siamo i più esposti alle incursioni». Le condizioni generali del mercato civico non sono preoccupanti, eccetto alcuni episodi figli di atti di vandalismo anche recenti, come le imbrattature sui muri fatte con bomboletta spray nell’accesso dalla parte della piazzetta della fontanella. Quello è un punto nevralgico perché è dinanzi alla casa dell’acqua, aperta 24 ore su 24, vandalizzata un paio di mesi fa al punto che Somica dovette sospendere il servizio. Delle immagini della videosorveglianza non s’è saputo più nulla e non è nemmeno ben chiaro chi sovrintenda alla loro visione. «La mattina all’alba – racconta Alessandra Sabiu, operatrice, frutta e verdura – non è inusuale trovare resti di cibo abbandonati sulle scalinate e sporcizia varia: giova ricordare che questo è un centro commerciale dedito alla somministrazione di alimenti, non può essere trattato in questo modo».

La richiesta

Melania Piano, titolare del bar del mercato, suggerisce una soluzione radicale: «Di notte occorre avere il coraggio di chiudere la casa dell’acqua: sappiamo che è un servizio molto apprezzato dagli utenti ma dalle 22 in poi diventa ricettacolo di giovani sbandati che compiono atti di teppismo o che la usano come discarica incuranti delle telecamere di video sorveglianza». Una porta di ingresso sgangherata è il segno dell’intrusione dei ladri che l’hanno forzata danneggiata irreparabilmente qualche settimana fa. La preoccupazione è anche di Roberta Caredda, rivendita di pane: «Il mercato è migliorato tanto in questi anni ma si può fare di più per arginare alcuni episodi». Questione finita sul tavolo dell’assessore al Commercio (che è anche vice sindaco) Michele Stivaletta: «Stiamo sollecitando il settore patrimonio affinché potenzi i sistemi di sicurezza».

