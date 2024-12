Mercato in agonia, chiudono i box 

Il market al primo piano è chiuso da vent’anni almeno e dei 15 rivenditori solo 4 tengono in vita il mercato civico di Costa. Il Comune, che oltre 40 anni fa lo realizzò per offrire un servizio a quella zona della città, da tempo l’ha abbandonato; i quattro sopravvissuti oltre che pagare mensilmente il canone e tenere in ordine i propri stand altro non possono fare. «Il Comune continua a disinteressarsi», è il lamento che suona come un’accusa condivisa anche dal più distratto dei cittadini.

La struttura

L’esterno è un inno all’incuria: erbacce, ruggine, abbandono in ogni angolo. Il parcheggio nato per favorire la sosta a tempo dei clienti è di fatto a disposizione di tutti: chi prima arriva prima alloggia e se ne va quando gli pare. Terra di nessuno l’esterno, di pochi l’interno. Nell’ampio ingresso si affacciano spazi (forse uffici) senza un’anima da chissà quando e gli stand sono per tre quarti vuoti. L’assenza della rivendita di frutta e verdura ha limitato a tre gli operatori attivi (due macellerie di cui una di carne equina e una pescheria) a fronte di 15 postazioni libere, chiuse da chissà quanti anni. L’ipotesi è che non ci siano operatori disposti ad occuparle ma non è proprio così. «Se non fanno i bandi per l’assegnazione come si fa a dire che non c’è richiesta?» si chiede Andrea Contini da venticinque anni a servire carne equina di qualità. «Le certezze possono arrivare solo dal bando, di parole il mercato è pieno» aggiunge Contini.

Il futuro

Sandro Camedda gestisce il bancone di pesci di qualità; è venerdì e la clientela non manca. «Si fa la giornata, si potrebbe fare di più sistemando e organizzando i parcheggi e se in generale ci fosse maggiore attenzione». L’impressione è che il Comune su via Costa ci creda poco eppure quattro rivenditori occupano lo stesso stand da oltre vent’anni: prova evidente che il mercato tira ed è utile per una città vissuta sempre più da anziani che trovano difficoltà a spostarsi. Due anni fa l’assessora Rossana Fozzi in un incontro con gli operatori dei mercati civici cittadini aveva parlato di rilancio, attraverso l’accorpamento di tutte le attività nella struttura comunale di via Costa. Non se ne fece niente, l’assessora lasciò l’incarico e da allora la situazione non è cambiata: incuria e disinteresse. La nuova assessora al Commercio Valentina De Seneen nel Dup scrive: «Con le imprese che operano nel settore del commercio si intende portare a conclusione gli interventi già avviati per la riorganizzazione e la valorizzazione del commercio su aree pubbliche, sia in sede fissa (mercati di via Mazzini e via Costa e nuovo mercato ortofrutticolo di Fenosu) sia dei mercati rionali». Come e quando avverrà il rilancio è tutto da scoprire.

RIPRODUZIONE RISERVATA