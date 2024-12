Mercato immobiliare, segnali di ripresa 

Segnali di ripresa sulle compravendite di case in città per la crescente domanda di coppie e studenti. Lo stesso non si può dire per uffici e negozi: tendenze al ribasso con numero di scambi in continua flessione.

È quanto emerge dal terzo osservatorio 2024 di Nomisma per Cagliari. Per quanto riguarda la vendita la variazione annuale è del +2,6%, mentre per la locazione si arriva al +5,8%, l’incremento più alto rispetto alla media nazionale. I tempi medi di vendita e di affitto si mantengono su un livello molto basso in media 4,5 mesi per perfezionare una vendita e 1,5 mesi per chiudere un contratto d'affitto. Per il futuro si ipotizza un mercato connotato da un ulteriore rialzo dei canoni e da una leggera crescita delle transazioni. Anche il comparto commerciale cagliaritano presenta qualche elemento di criticità. Rispetto al 2023 si allungano i tempi medi di vendita (8 mesi) e di locazione (5,5 mesi), in entrambi i casi al di sopra della media nazionale. I prezzi rilevano ancora variazioni negative, sia su base semestrale che su base annuale, mentre i canoni osservano variazioni positive sebbene di entità inferiore rispetto al passato.

Questo determina - si legge nel report - una crescita dei rendimenti lordi da locazione che sono tra i più alti della media nazionale con punte massime nelle aree centrali della città (in media del 8,5%).

