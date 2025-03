Mercato immobiliare, salgono i prezzi 

Cresce il mercato immobiliare a Sestu, così come i prezzi delle case. Ma se i numeri parlano di una tendenza positiva c’è un lato oscuro che riguarda le difficoltà a trovare un tetto in affitto per le famiglie con bambini e senza un posto di lavoro fisso.

«Le cifre, soprattutto rispetto ad altri comuni sono esponenzialmente più alte», spiega Andrea Faedda, agente immobiliare, mentre Giacomo Duras, collega di un’altra agenzia, aggiunge: «Un mercato bello vivace, in continua crescita. E la domanda, al momento, purtroppo, supera l’offerta. L’anno scorso solo come vendite abbiamo trattato circa 200 case, un numero in linea con gli anni passati».

Le quotazioni

I prezzi? Un appartamento economico può costare circa 1000 euro al metro quadrato in vendita, mentre le case più belle arrivano a 1800, mentre per gli affitti si parte da 3,8 euro al metro quadro per arrivare a un massimo di 6,5. Circa la metà di Cagliari, dove una casa in vendita in zona Is Mirrionis può costare intorno ai 2000 euro al metro quadro, 11 euro in affitto. Un bivano si può dunque acquistare anche a 85 mila euro, un prezzo sicuramente conveniente. Più care le case del centro, che possono superare i 150 mila euro. I veri affari si fanno a Cortexandra, quartiere di palazzoni con piccoli appartamenti. Le ragioni del successo? «Sicuramente il polo commerciale vicino, e la presenza di tantissime attività. A Sestu si può fare tutto. Inoltre è una delle poche zone in cui si costruisce ancora molto, solo qui abbiamo quattro cantieri con palazzine. E poi ci sono molte agevolazioni con i mutui, anche per i giovani», rivela Faedda.

Il nodo affitti

Non fa fortuna invece il businnes degli affitti brevi: «troppo turistico», argomenta Duras; «chi viene qui lo fa per restare». Il vero problema, continua Andrea Faedda, «è che ci sono molte case e ancor più acquirenti. Inoltre chi vende qua non riesce a ricomprare a Cagliari». Tra chi affitta le case poi non mancano storie di inquilini che non pagavano e rifiutavano di andarsene. E c’è anche il sommerso, con affitti in nero anche di case popolari.

Le difficoltà

Inoltre la ricerca della casa non è tutta rose e fiori e chi vive situazioni difficili lo sa bene: «Ho due figli, sono separata, e uno dei bambini al momento sta da mia nonna. Lavoro tanto, anche se in modo precario, e ho mille esperienze», racconta Claudia Calatri; «posso comunque riuscire a pagare un affitto, magari sui 450 euro, ma appena sentono che ho figli tutti si tirano indietro. Per ora stiamo da un’amica, ma non possiamo rimanere sempre. Sono preoccupata». E per chi ha animali non va meglio: «Io ci ho messo anni a trovare una sistemazione, e solo perché avevo due gatti», ricorda Cristina Mura; «se non fosse stato per un amico che garantiva per me, starei ancora cercando».

Purtroppo, a chi vive questa situazione non resta altro che mantenere la fiducia: «Così come ci sono proprietari che non accolgono, ce ne sono altri che tengono la porta aperta a cani e animali», ricorda Duras. La corsa alla casa dunque continua.

