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02 ottobre 2026 alle 00:17

Mercato immobiliare, movimento lento 

In città aumentano le compravendite del 2 per cento ma crollano in centro 

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Il mercato immobiliare si muove ma a passo lento, al traguardo 2025 ha sfiorato un più 2%. La quotazione media in città, attestano le statistiche dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, è di 1.253 euro a metro quadro con differenze anche significative tra i diversi quartieri, Torregrande e le frazioni.

Centro storico

Il centro storico e le vie adiacenti, nonostante registrino nel 2025 un calo delle compravendite del 31,5 per cento (47 gli atti notarili), aumentano la quotazione media del 2,3% per un valore a metro quadro stimato in 1.132 euro, comunque al disotto della media. «Se il Consiglio comunale non mette mano al Piano urbanistico e in particolare a quello particolareggiato del centro con una visione aperta al futuro, con idee che non si limitino a conservare anche l’inutile ma renderlo vivibile e attraente, tra qualche anno il cuore della città smetterà di battere», racconta Pasquale Carboni per anni amministratore comunale e titolare dell’immobiliare “Città Giardino”.

I quartieri

A tirare il mercato cittadino è il semicentro e la periferia sia per compravendite che per valore: 210 transazioni, più 12,3% nel 2025 per una quotazione media di 1.208 euro a metro quadro. Il quartiere, che comprende anche Torangius e San Nicola con oltre 9 mila residenti, muove il mercato più di tutti gli altri messi insieme. Nella zona artigianale-industriale, zero affari e mille euro a metro quadro; quattro nella lottizzazione Cualbu dove gli immobili sono quotati a 1.025 euro. Nell’agro 12 compravendite, valore 875 euro a metro quadrato.

Frazioni e Torregrande

Tra tutte le zone solo nelle frazioni (39 immobili hanno cambiato proprietario) la quotazione è calata: un punto in meno con l’Omi che dà il metro quadro a 1.142 euro. Torregrande invece continua a tenere il prezzo, 2.713 euro a metro quadrato, nel 2025 gli atti notarili di compravendita hanno interessato 39 immobili con un aumento del 44%.

Numeri e commenti

Complessivamente in città sono state registrate 339 compravendite di residenziale: 23 abitazioni fino a 50 metri quadrati, 101 da 50 a 85, 79 fino a 115 metri quadrati, 58 da 115 a 145 e 78 oltre i 145. Giovanni Pinna, contitolare della immobiliare “Pinna e Brunzu: «Diciamo che Oristano è pressoché ferma, la spinta data dalle agevolazioni fiscali sono esaurite e il mercato vivacchia con qualche costruzione qua e là. Il centro è morto, un po’ tira la periferia ma niente di che. Conseguentemente anche i prezzi sono fermi. Vanno meglio le località marine della provincia».

Stefano Soppelsa, dell’immobiliare “Janas” conferma: «S’Archittu e tutta la zona è in movimento, il 2025 è andato bene. Il mercato privilegia gli appartamenti di piccole o medie dimensioni, oltre i 130 si va sui villini». In città 163 dei 338 immobili che nel 2025 hanno cambiato proprietà sono stati acquistati con ipoteca, uno su due facendo ricorso a un mutuo in netta maggioranza a tasso fisso.

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