Mercato immobiliare, la ripresa tarda 

Ci ha visti fuggire verso l’hinterland, dalla sua agenzia immobiliare aperta nel 1982: i cagliaritani scappavano prima verso Quartu e dintorni, poi ancora più lontano, quando i prezzi al metro quadro sono decollati. Poi ci ha visti comprare con mutui a tasso variabile praticamente senza interessi, e in seguito tremare quando la Bce ha alzato i tassi e quegli stessi mutui, da cinquecento euro al mese, improvvisamente sono passati a ottocento, mentre anche tutto il resto rincarava.

Ma se gli si chiede della crisi del mercato immobiliare in città, aggrotta le sopracciglia: «Proprio non mi risulta: siamo a inizio anno, tradizionalmente è un periodo di rallentamento perché molti stanno a guardare che direzione prende il mercato, questo sì. Ma si compra e si vende ancora: con mutui diversi e maggiore attenzione, ma si fa». Testi di Marco Mainas, presidente regionale della Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari), musica delle banche che ora, il mutuo, se va bene te lo mollano al quattro per cento. Ovviamente, a tasso fisso: chi rischia più un quasi raddoppio, peraltro dopo i chiari di luna economici portati dal Covid?

Tassi più alti

Istruzioni per l’uso di questo articolo: non sentirete mai un agente immobiliare dire che il mercato va male: scoraggia chi cerca casa, è un po’ come se il ristoratore dicesse ai clienti al tavolo che oggi il pesce non è granché e la carne pure. Dunque, lo stallo diventa «riflessione», il calo diventa un «momento d’esame del mercato» e comunque, al massimo, «c’è qualche problema per i mutui». Detto questo, la questione dei prestiti per la prima casa non è sempre vera: «Ora», precisa Mainas, «c’è l’opportunità di tassi ridotti al 2,5% fisso per immobili di categoria A, B e C, quindi si premia la classificazione energetica: costano di più perché sono ben fatti, ma i mutui sono agevolati». E siccome sulle compravendite si riflette, «gli affitti dovrebbero riprendere vigore, senza scordare che in media il 90% riguarda le vendite e solo 10% le locazioni».

Crollo delle locazioni

Problema antico, quello degli affitti: «Se l’inquilino non paga», sospira Giorgio Sabeddu, presidente provinciale della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali), «rientrare in possesso dell’immobile richiede spese e tempo, quindi sotto il profilo economico è un mezzo disastro». Per le vendite, non parla di stasi: «I prezzi tengono, a Stampace ho appena venduto per centomila euro un appartamento per il quale il proprietario aspirava di ricavarne 89mila. Nel centro storico, il ristrutturato viaggia sui 2.400 euro al metro quadrato, se invece si deve ristrutturare il prezzo cala tra i mille e i 1.400 euro al metro quadrato». Anche Sabeddu conferma la tendenza alla Marina e negli altri rioni storici: «Chi abita lì vende, chi acquista lo fa per l’ospitalità a breve termine: b&b e case vacanze». E comunque, dal vangelo immobiliare secondo la Fiaip, «il mercato delle compravendite di case in città è ancora vivo, malgrado i tassi più elevati dei mutui, fra il 3,5 e il 4 per cento».

Calo e poi stabilità

L’analisi sul mercato è non entusiasmante, ma nemmeno rattrista, per Gian Luigi Trudu, responsabile regionale di Tecnocasa, il colosso di intermediazione immobiliare che cura un attento Osservatorio dei prezzi. «L’anno scorso le compravendite a Cagliari sono calate del 15%, quest’anno ci attendiamo che restino stabili, ma nella seconda metà del 2024 è possibile che assisteremo a una diminuzione delle compravendite». Il che, di solito, porta a un abbassamento delle quotazioni al metro quadrato: «No, questo non lo credo», aggiunge Trudu sulla base delle analisi di Tecnocasa, «riteniamo più probabile che possa allungarsi di qualche mese il tempo per la vendita di un immobile: si potrebbe insomma impiegare di più, ma senza scontare il prezzo». Peraltro, fa notare Trudu, sul mercato ci sono appartamenti acquistati negli anni scorsi da chi pagava cinquecento euro di mutuo, e ora che sono diventati ottocento gli acquirenti li hanno rimessi sul mercato. Vendono per andare in affitto: sempre meglio vivere a canone che morire da padroni.

