Mercato immobiliare in ripresa, boom di richieste dall’estero 

Se il 2023 è stato l’anno nero, il 2024 è quello della rinascita. Dopo la frenata delle compravendite in tutta l’Isola – Cagliari in testa – ora il mercato immobiliare mostra segni di ripresa. «L’ultimo periodo è stato estremamente positivo, lo dicono i numeri in nostro possesso e lo confermano i principali istituti di statistica», dice Marco Mainas, presidente della Fimaa Sud Sardegna, la federazione che riunisce i mediatori d’affari associati a Confcommercio imprese. E proprio nel capoluogo sardo, che lo scorso anno aveva registrato un terribile -14% delle compravendite, c’è stato il rimbalzo più alto: «Nei primi dieci mesi dell’anno abbiamo avuto una crescita del mercato immobiliare dell’8%, ma ci aspettiamo che il 2024 si chiuda col +10%».

I dettagli

Le richieste sono cambiate rispetto al passato. A Cagliari si cercano soprattutto immobili da mettere a reddito. Non solo per gli affitti brevi dedicati ai turisti, ma anche per gli studenti. «Molti comprano la casa per permettere al figlio di frequentare l’università in città e poi affittano le altre stanze», spiega Mainas.

«Per questo motivo sono ritornati di moda i quadrivani e i pentavani. Purtroppo ora l’offerta comincia a scarseggiare, dunque è probabile che ci sia un aumento dei prezzi». Si cercano soprattutto immobili da ristrutturare, ovviamente meno costosi rispetto a quelli nuovi, visto che sui lavori si possono ancora sfruttare – anche se non più come un tempo – i bonus edilizi rimasti.

La novità

Il mercato è spinto anche dagli stranieri. Già lo scorso anno le compravendite di immobili residenziali nelle principali località marittime sono cresciute. A livello nazionale l’aumento è stato del 26,3% rispetto al 2019, mentre in Sardegna si è registrato un vero e proprio boom: +64,5%. Un dato positivo e in controtendenza rispetto ai dati delle città, dove invece l’acquisto è complessivamente calato. La grande richiesta ha fatto volare i prezzi nei Comuni sul mare.

«La clientela straniera ormai si sta consolidando», fa notare Mainas. Le richieste arrivano «da tutte le parti del mondo. Prima gli acquirenti arrivavano dai Paesi europei, ultimamente si è aggiunta l’America».

L’altra faccia

Sul fronte degli affitti invece il mercato attraversa un periodo particolare. Lo scenario è dominato dalle locazioni brevi con finalità turistiche. «Ormai è difficilissimo trovare case in affitto a lungo termine», spiega Angelo Bianchi, presidente Fiaip (federazione italiana agenti immobiliari professionali). Colpa di una normativa di riferimento vecchia e sbilanciata: «Il settore è regolato da una legge del 1978, che prevede tutele solo per l’inquilino». Gli sfratti, anche in caso di morosità conclamata, sono una vera impresa impossibile.

«È importante che la politica prenda in considerazione una riforma», dice Bianchi, «il contratto di locazione deve diventare un titolo esecutivo: solo così si riuscirà a ottenere il rilascio dell’immobile in pochi mesi».

