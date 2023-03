Mercato immobiliare in affanno, costi e tassi elevati 

«Il mercato immobiliare per quanto riguarda il residenziale in città è pressoché bloccato» sostiene Pasquale Carboni, titolare di un’agenzia immobiliare. I dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare confermano che in città gli atti notarili stipulati nel 2021 e nel 2022 vanno quasi in fotocopia: 363,57 contro 363,34 dell’anno scorso. Una compravendita al giorno.

Timida ripresa

«Rispetto all’anno nero del Covid c’è stata una ripresa ma siamo lontani dal periodo pre-pandemia. Per di più l’aumento dei tassi sui mutui non aiuta di certo a ritenere che quest’anno la situazione possa migliorare. La nota positiva arriva da Torregrande e dalle località marine del Sinis dove il mercato tiene abbastanza», continua Carboni. A Torregrande la quotazione di un appartamento oscilla tra i 2.900 e i 3.500 euro a seconda dalla posizione e della qualità. A San Giovanni e nel Sinis il prezzo medio va dai 2.400 ai 3.200 euro a metro quadrato.

Le quotazioni

Ritornando alla città la quotazione della casa , quasi sempre singole, in centro storico e strade vicine oscilla dai 1.400 ai 2.050 a metro quadro mentre in zona semi centrale e periferica si va dai 1.350 ai 2.150 euro a metro quadro con punte più alte verso viale Repubblica e nelle nuove lottizzazioni. A fronte di un’offerta ampia, la richiesta non è altrettanto sostenuta perché il mutuo pesa su famiglie sempre più finanziariamente impegnate e perché i prezzi non accennano a calare e anzi registrano qualche ritocco in su a Torregrande. «L’aumento dei tassi sta frenando il settore che dopo il Covid aveva ripreso seppure lentamente. Oggi 7 compravendite su 10 si fanno con i mutui», dice Giovanni Pinna, immobiliare in città.