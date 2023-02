Mercato Ilabfood, il tempo stringe  

L’iniziativa oristanese sarà accentrata nell’ex Casa dello studente di viale Repubblica dove, come spiegano il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore alle attività produttive Rossana Fozzi «soggetti pubblici e privati coinvolgono altri soggetti qualificati con l’obiettivo di facilitare la nascita di idee e progetti ad alto valore innovativo sotto l’aspetto produttivo, commerciale e distributivo, promuovendo nuovi modelli di sviluppo per la promozione del territorio oristanese».

“Ilabfood” più semplicemente è un “mercato” in cui utenti, fruitori ed erogatori possono comunicare e fornire contributi innovativi per la messa in produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari. Oristano con Sassari, Nuoro e l’Alta Marmilla per l’innovazione in ambito rurale è uno dei centri, ciascuno con le proprie specializzazioni riunite nell’hub presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.

«Nascita di idee»

Oristano e l’Unione dei comuni Costa del Sinis-Terra dei Giganti con il progetto “Viaggio nella terra dei Giganti” scommettono sulla vernaccia, i formaggi a pasta molle, l’ostrica e il muggine.

I tempi

Il progetto definitivo e la direzione dei lavori, finanziato dal Pnrr per 1,8 milioni nell’ambito della “Riqualificazione urbana Oristano Ovest”, è stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese Engineering srl di Cagliari e Mastergroup di Conegliano che ha presentato un ribasso del 45,555% sull’importo a base d’asta di 216.920 mila euro.

A questo punto occorre dare un’accelerata, i tempi dati dal Ministero sono stretti: entro il 30 luglio dovranno essere affidati i lavori, il 30 settembre 2024 dovranno essere eseguiti il 30 per cento dei lavori, il fine lavori e collaudo delle opere è stata fissato al 31 marzo 2026.

Gli studi

Il progetto per la valorizzazione della vernaccia e dei formaggi molli è stato affidato al Consorzio Uno-promozione studi universitari di Oristano per 169.340,05 euro. Lo studio sull’’allevamento dell’ostrica è andato alla Fondazione Imc (Centro marino internazionale) per un costo di 169.397,01 euro. Il Centro Marino Internazionale di Torregrande si occuperà anche del progetto di tutto quello che ruota attorno del muggine, costo 169.397,01 euro.

Il discorso si chiude con l’assegnazione per 168,362,66 euro alla Giugnini associati srl di Cagliari del servizio di supporto per le attività di comunicazione e market e la costruzione del marketplace (piattaforma aperta oltre che al proprietario anche ad altri venditori che possono proporre i propri prodotti).

L’incontro

In un incontro in Comune tra operatori privati e enti pubblici è stato avviato il percorso per la costituzione e dell’ente gestore sulla scorta di un modello presentato da Luca Lanini dell’Università Cattolica che prevede una gestione mista pubblico-privato.

Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore alle Attività produttive Rossana Fozzi hanno sollecitato la presenza delle migliori sinergie pubbliche e private del territorio. Il prossimo incontro a metà aprile per definire le regole e seguire la costituzione di un comitato tecnico, di pilotaggio e del consiglio di amministrazione.

