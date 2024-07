Mercato, il trasloco in piazza Nazzari rimane un mistero 

Buio totale. I boxisti del mercato di San Benedetto stanno vivendo giornate di angoscia in merito al trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari. Un lungo periodo che va dal “semestre bianco” dell’ex sindaco Paolo Truzzu ai primi venti giorni del nuovo primo cittadino Massimo Zedda, che deve ancora mettere a posto i tasselli della Giunta e riflettere sui dirigenti comunali, motore trainante della macchina amministrativa di Palazzo Bacaredda.

Le domande

Quanto dureranno i lavori? Quando ritorneremo nei box? Come sarà la struttura provvisoria? Il vecchio mercato diventerà un nuovo ennesimo centro commerciale che cancellerà 70 anni di storia della città? Ecco le angosce e i dubbi della maggior parte dei 188 titolari delle concessioni del mercato. Per i boxisti il trasferimento in piazza Nazzari, annunciato per la prima volta a settembre 2023 e poi slittato a «data de destinarsi» è un punto di non ritorno. «Non abbiamo notizie da mesi», afferma Diego Strazzera, titolare della postazione 14/15 al piano del pesce. «Il tempo passa inesorabilmente e sarà molto difficile, se non impossibile visto che non sono ancora iniziati i lavori, che la ristrutturazione del vecchio mercato possa essere conclusa entro i termini stabiliti dal Pnrr». Lo scenario è da incubo. «Se così fosse, l’opera verrebbe bloccata e noi non torneremo mai più a San Benedetto».

No al trasferimento

Nonostante il trasferimento nella struttura provvisoria, sia solo una questione di tempo, tra i corridoi del mercato c’è uno zoccolo duro di irriducibili, contrari allo spostamento. «Qui stiamo lavorando molto bene, perché correre un rischio così alto. Mi auguro che il trasloco in piazza Nazzari non si faccia mai», afferma decisa Valentina Festino, della polleria con concessione 210. «Quel mercato temporaneo potrebbe diventare definitivo e questa non certo essere la soluzione ottimale». Quale potrebbe essere l’alternativa? «Continuiamo a sostenere che i lavori si sarebbero potuti realizzare a scaglioni, chiudendo solo le parti interessate dal cantiere per la ristrutturazione. Soprattutto chiediamo che il sindaco Massimo Zedda si faccia vedere e che ci dia indicazioni su tempi e modi di intervento».

Condanna a morte

Maurizio Loi, box 9, è sulla stessa linea. «Piazza Nazzari è un luogo dove non si può lavorare, speriamo non apra mai». Anche per li gli interventi a tranche sono la soluzione ottimale. «Come era successo tanti anni fa».

Il sindaco

Massimo Zedda, in attesa di Giunta e dirigenti, prende tempo. «Appena sarà operativa la Giunta, faremo un incontro con i dirigenti coinvolti e successivamente con gli operatori per condividere con loro aspetti e tempistica. Ho già dato indicazioni affinché siano soddisfatte alcune richieste, come la dotazione di parcheggi»

I costi del progetto

La struttura di piazza Nazzari si estende su 4.000 metri quadri, dei quali 2.500 riservati alle 188 postazioni, migliori degli spazi attuali. Il bando di gara complessivo è di 38 milioni di euro, il 20% destinato al mercato provvisorio, il resto a San Benedetto. Gli automobilisti avranno a disposizione le strutture di piazza Nazzari (170 posti nel piano interrato) e di piazza Giovanni XXIII (350).

