Mercato, il trasloco è un mistero 

Corsie affollate, offerte last minute e i commenti sul pareggio del Cagliari di venerdì scorso con la Juventus che rimbombano tra le corsie dove si vedono anche tanti turisti. È sabato mattina, tra i box del mercato di San Benedetto si respira un’atmosfera allegra, ma non appena si parla del futuro trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari il viso degli operatori si fa cupo e i sorrisi svaniscono. «Non sappiamo nulla, le ultime comunicazioni del Comune risalgono a dicembre», spiegano alle prese con i tanti clienti in fila davanti ai banconi. L’ultima indicazione ricevuta sul trasloco è quella di maggio, ma con le imminenti elezioni comunali (8-9 giugno) probabilmente si rimanderà a dopo l’estate. «Speriamo slitti ancora», è il coro unanime.

Gli operatori

«Per il momento non si farà niente, in campagna elettorale nessuno farà passi falsi». Ne è convinto Maurizio Piombini, titolare di un box di pesce. «Sarà il nuovo sindaco a stabilire come e quando. Ci sono tantissime cose irrisolte e poco chiare in tutto questo iter che ci tiene da mesi con il fiato sospeso. Tante promesse non scritte, ma solo parole buttate al vento. I soldi investiti in piazza Nazzari si potevano utilizzare per ristrutturare bene San Benedetto, dove non serve fare qualcosa di stellare e poi trovare i prezzi fuori controllo», aggiunge l’uomo.

Qualche metro più avanti, Massimiliano Ruggiu, presidente degli “operatori del mercato” ribadisce che oggi i 160 venditori hanno «l’umore sottoterra», ma assicura che: «a maggio nessuno lascerà il proprio box a San Benedetto».

Appello al Comune

Nessuna ascia di guerra da disseppellire, ma il trasferimento, per gli operatori, non può essere fatto dall’oggi al domani senza certezze. «Abbiamo chiesto collaborazione al Comune per toccare con mano anche i progressi dei lavori nel mercato provvisorio, ma non abbiamo mai avuto disponibilità da parte loro», prosegue Ruggiu, «a scatola chiusa non possiamo andare, io la responsabilità di portare i colleghi non posso prendermela, prima devono vedere dove dovranno lavorare. Maggio è domani e noi non ci sposteremo, anche se ho la sensazione che con le imminenti elezioni di giugno saranno gli stessi uffici a rimandare».

Il coro di inquietudine e dubbi salta da un bancone all'altro. C’è chi ha è rassegnato, ma anche chi si lascia andare a espressioni colorite per raccontare una situazione per loro ormai esasperata. «Non voglio arrabbiarmi: sono felice per il Cagliari», precisa Maurizio Loi, titolare del box 10, «il mercato da qui non deve essere spostato, ha certamente bisogno di essere ristrutturato, ma a settori così da non bloccare le nostre attività. Tutti i soldi che hanno speso per fare quell’obbrobrio in piazza Nazzari, potevano utilizzarli per dare un contributo agli operatori che con l’intervento in corso non avrebbero potuto lavorare».

I timori

Certo, rifare il mercato risalente al 1957 è necessario. Ma nel rettangolo tra le vie Bacaredda, Pacinotti, Cocco Ortu e Tiziano la paura è che «una volta che ci buttano lì qui non torniamo più», aggiunge Oreste Tuveri al box della frutta 180. «Le incertezze non ci lasciano tranquilli. Per la struttura provvisoria i tempi sono già slittati notevolmente da quelle che erano le previsioni iniziali e questo ci lascia perplessi davanti anche a quella che dovrebbe essere la soluzione definitiva. La mia paura più grande è che il provvisorio diventi definitivo, visti i tempi biblici che stanno caratterizzando questa azione».

Grazia Loi, titolare di un box del pane al piano superiore, è amareggiata e arrabbiata: «Nessuno ha ascoltato le nostre esigenze, non ci hanno chiesto come si lavora in un mercato. Hanno costruito una struttura senza pensare a noi: i box sembrano loculi! Gli spazi non sono certamente idonei per un mercato trafficato come il nostro».

