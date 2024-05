Mercato, il trasloco è in ritardo 

La fila di furgoni con le bancarelle e la mercanzia esposta, i clienti che girano tra un venditore e l’altro. I profumi, i colori. Per molti anni in via Piave a Sestu la cornice del giovedì è stata questa. Ma a breve il mercato degli ambulanti non sarà più qui e andrà nel piazzale Campioni d’Italia. Nonostante tutto lì sembri pronto, però il trasferimento ritarda. E così residenti e commercianti sono impazienti, e qualcuno anche un po’ preoccupato.

Gli operatori

Marco Medda, titolare di una bancarella ma anche presidente della Confesercenti provinciale, spiega: «Noi commercianti abbiamo presentato tutta la documentazione, sappiamo che anche gli allacci alla rete idrica ed elettrica dei bagni sono stati effettuati. Forse però per poter lavorare bisognerà fare un nuovo regolamento. I residenti sono favorevoli, e anche le attività presenti nella nuova zona».

Il nuovo piazzale può contare infatti su bagni pubblici, un servizio importante e da poco ultimato anche con il contatore dell’Enel, ultimo passo per renderli fruibili. E grazie alla nuova illuminazione ha ospitato anche un dj set dopo l’ultima sagra di San Gemiliano. Maria Congia, dalla sua bancarella di articoli da regalo, racconta qualche altro dettaglio: «I posti sono già assegnati, per noi è tutto pronto. Mi sento ottimista, ci sarà sicuramente un miglioramento per via dei servizi e parcheggi. Nel nuovo mercato ci potrebbe essere più utenza data la posizione di Corso Italia».

Più prudente Maria Grazia Medda, dalla sua bancarella di formaggi: «Sono felicissima che la nostra posizione avrà servizi, ma non so se cambiando avremo la stessa utenza; ora la nostra clientela è di anziani che hanno una cultura del mercato».

Il Comune rassicura

Ma allora perché il trasferimento tarda nonostante sia tutto pronto? A spiegarlo è Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Arredo urbano: «Restano alcuni passi da fare», sono le sue parole – stiamo infatti lavorando alle regole per la gestione e al piano della sicurezza del mercato». Poi rassicura gli operatori: «A breve verranno convocati i commercianti così da dare avvio al trasferimento». Probabilmente all’inizio dell’estate.

