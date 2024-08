Mercato, il Sassuolo ha richiesto Scuffet 

Il calciomercato dell’estate 2024 inizia il suo conto alla rovescia. Il tempo di metabolizzare i risultati della prima giornata e mettere nel mirino il traguardo, fissato alla mezzanotte del 30 agosto. In casa Cagliari l’obiettivo è l’acquisto di un trequartista, con Gianluca Gaetano in prima fila, ma non solo. Perché il ds Nereo Bonato deve sfoltire una rosa extralarge, con giocatori che rischiano di restare a guardare, ma potrebbe anche dover operare in extremis tra i pali, visto che per Simone Scuffet, sfumato l’interesse del Milan, sembra esserci ora il pressing del Sassuolo.

Gaetano ma non solo

Il Napoli, dopo la batosta di Verona, sta cercando i rinforzi richiesti da Conte, ma deve anche liberarsi dei giocatori che il tecnico non prende in considerazione. Come Gaetano, appunto, che ieri si è lasciato andare a uno sfogo su Instagram: «Molte volte le persone ci danneggiano così tanto che vorremmo dire loro quello che si meritano, ma non ne vale la pena. Ognuno ha la sua visione dei fatti. Sarà il tempo a rimettere tutto al suo posto». Facile pensare che Gaetano si riferisca alla sua situazione da separato in casa, in attesa e con la speranza che il Napoli accolga le proposte del Cagliari. Ferme a un prestito con riscatto, per un totale di 7 milioni, ben lontano dai 10-11 milioni richiesti dal club azzurro. Ecco perché Bonato deve tenere calde altre piste.

Complicata quella che porta a Casadei del Chelsea, più fattibile la pista Traoré del Bournemouth. Ma nell’agenda del ds rossoblù resta quel Barak che a gennaio era stato praticamente a un passo dal trasferimento a Cagliari, saltato all’ultimo per il mancato passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina. Con l’islandese in viola, ora Barak è considerato in uscita e il club del presidente Giulini potrebbe tornare alla carica per il ceco classe ’94.

Tentazione Sassuolo

Dopo il tentativo del Milan, per Scuffet sembrava scontata la permanenza in Sardegna. Ma sul portiere friulano è spuntato il Sassuolo, che domenica, nell’esordio in Serie B col Catanzaro, si è trovato a far giocare tra i pali Satalino. Grosso aspetta un titolare e, dopo il “no” incassato dall’interista Radu, ecco che i neroverdi vorrebbero provare a bussare per Scuffet. Magari mettendo sul piatto quel Turati che, rientrato da due anni in prestito al Frosinone, ha chiesto la cessione per giocare ancora in Serie A. Il Sassuolo vorrebbe proporre uno scambio di prestiti, con riscatto legato da una parte alla salvezza e dall’altra alla promozione e con Turati che, prima, dovrebbe rinnovare un contratto in scadenza nel 2025. Anche se poi il Cagliari, in caso di uscita di Scuffet, ha da tempo bloccato l’ex Silvestri, ormai fuori dal progetto Udinese.

Le uscite

Ma questi ultimi giorni di mercato dovranno essere sfruttati anche per alleggerire l’organico. Per Di Pardo resta vivo l’interesse del Modena, mentre si attendono proposte per Hatzidiakos, Pereiro e Jankto. Attenzione, poi, alla posizione di Makoumbou: il congolese, titolarissimo intoccabile con Ranieri, è rimasto in panchina nelle prime due uscite ufficiali e potrebbe chiedere di andare via.

