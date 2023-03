«Mercato, il mutuo era la priorità» 

In effetti i nodi da sciogliere sul mercato sono almeno due: quello delle risorse e quello del progetto. Nel primo caso c’è un dato di partenza, i tre milioni 227mila euro nelle casse comunali nel 2015, anno in cui l’appalto viene aggiudicato alla ditta Dentoni per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio di via Mazzini e per la realizzazione del parcheggio multipiano. Tra intoppi, cause e risoluzioni contrattuali si arriva al 2019 e i lavori vengono affidati alla ditta Pellegrini per un importo di un milione 945mila euro. L’unico cantiere completato è quello dell’area sosta, costata 981mila euro.

Molto più che un’idea campata per aria. L’ipotesi di contrarre un mutuo per realizzare il nuovo mercato civico di via Mazzini, avanzata dall’attuale vicesindaco Luca Faedda per porre finalmente la parola fine a una storia che da 20 anni non vede la fine, non solo era stata ventilata, «ma era una priorità per la nostra Giunta, al punto che gli uffici furono incaricati di effettuare i conteggi per predisporre una variazione di bilancio».

«Pronti a indebitarci»

L’ex sindaco Andrea Lutzu, lontano dalle polemiche cittadine e immerso nel suo studio di ingegneria, interpellato sulla nebulosa vicenda della storica incompiuta, fa una puntualizzazione. «Per reperire le risorse necessarie a completare l’opera abbiamo bussato a tutte le porte possibili e immaginabili, senza successo - chiarisce - A fine 2021, quindi, abbiamo preso la decisione politica di ricorrere all’indebitamento. I dirigenti stavano già lavorando alla pratica, poi ci sono state le elezioni. Credevo che sarebbe stato uno dei primi atti della nuova Giunta». Conferma Angelo Angioi, ex assessore al Bilancio. «L’intenzione era di accendere un mutuo di un milione e mezzo, al massimo due - spiega - una cifra inferiore a quella a cui oggi si fa riferimento».

I nodi

In effetti i nodi da sciogliere sul mercato sono almeno due: quello delle risorse e quello del progetto. Nel primo caso c’è un dato di partenza, i tre milioni 227mila euro nelle casse comunali nel 2015, anno in cui l’appalto viene aggiudicato alla ditta Dentoni per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio di via Mazzini e per la realizzazione del parcheggio multipiano. Tra intoppi, cause e risoluzioni contrattuali si arriva al 2019 e i lavori vengono affidati alla ditta Pellegrini per un importo di un milione 945mila euro. L’unico cantiere completato è quello dell’area sosta, costata 981mila euro.

In cassa resta più o meno un milione. Non abbastanza per dar gambe a quei disegni tanto ambiziosi che avrebbero dovuto regalare alla città una nuova struttura moderna e funzionale. Anche perché, e qui le grane economiche incontrano quelle progettuali, nel 2021 «viene approvato in linea tecnica il progetto esecutivo revisionato secondo i risultati delle indagini strutturali ed in considerazione delle criticità riscontrate, redatto dalla società Mediapolis Engineering srl, incaricata dalla Raffaello Pellegrini».

Il cambio

Per il mercato si chiude (anche se in realtà non si era mai aperto) il capitolo ristrutturazione e si parla di demolizione. La stima della spesa fa tremare i polsi agli amministratori: tre milioni 664mila per il solo mercato e così a maggio del 2022 la Giunta Lutzu firma la risoluzione del contratto con la ditta «per via dell’aumentato importo dei lavori oltre il quinto dell’importo originario sulla base del progetto esecutivo revisionato presentato dall’impresa Pellegrini», si legge nella determina. Un’impennata dei costi sulla quale oggi si regge la richiesta finanziaria dell’amministrazione civica alla Regione.

Lo studio

Trovare una logica in questi quasi vent’anni di attesa non è semplice. Non si spiega ad esempio se sia mai stato tenuto in considerazione lo studio di fattibilità commissionato nel 2014 dall’allora esecutivo Tendas agli architetti Tonino Tola (capogruppo), Emanuela Cappellini e agli ingegneri David Loy ed Elena Loddi. Dieci pagine in cui si evidenziano gli interventi necessari per trasformare il rudere di via Mazzini in «una moderna struttura commerciale, mantenendo però la sua connotazione di mercato cittadino, di Oristano Un luogo dove anche il turista può trovare i prodotti tipici all’interno di uno spazio non omologato».

