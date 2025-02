Mercato, i timori (poi rientrati) sulle date 

Prima i timori e le preoccupazioni dopo la ricezione, da parte degli operatori, di una Pec del Comune con la data di chiusura del mercato di San Benedetto senza la comunicazione di quando avrebbe aperto la struttura provvisoria di piazza Nazzari. Poi il sospiro di sollievo con una seconda nota ufficiale del servizio Mercati con l’ufficializzazione della data d’apertura del nuovo mercato, martedì 18 marzo.

Quella di ieri è stata una mattinata un po’ tormentata tra i box del mercato di San Benedetto. Non è piaciuta ai concessionari la comunicazione a firma di Silvia Pintus sull’avvio delle operazioni di trasferimento fissate per lunedì 3 marzo con la chiusura dunque della struttura (ultimo giorno di apertura per sabato 1 marzo). Nessun riferimento però all’inaugurazione del mercato provvisorio. Inevitabili le preoccupazioni degli operatori. Le proteste sono durante alcune ore, fino al primo pomeriggio e a una nuova Pec, questa volta con l’ufficializzazione dell’apertura della struttura provvisoria di piazza Nazzari fissata per martedì 18 marzo, come aveva già annunciato il sindaco Massimo Zedda. Ora, con la conferma scritta in una comunicazione ufficiale, i concessionari sono più tranquilli. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA