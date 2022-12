Mercato, i paletti degli ambulanti 

Ma comunque una cosa è certa: per mettere tutto nero su bianco e procedere al trasloco, i tempi non saranno certo brevi. Per questo nell’attesa, fa sapere Medda, «noi abbiamo presentato un progetto alternativo che prevede lo spostamento delle bancarelle in via S’Arrulloni verso la clinica. In questo modo ci avviciniamo ai mezzi pubblici che vanno al Poetto e liberiamo via Della Musica. La strada è più larga e consente una migliore dislocazione oltre ad essere più facile da gestire per l’ordine pubblico. Quando ci sono meno spazi morti ci sono meno possibilità di avere abusivi».

«All’epoca avevamo accettato il vecchio progetto di Is Arenas», spiega il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «adesso è necessario risederci al tavolo con l’amministrazione per capire i contenuti attuali. La zona resta quella, ma bisogna vedere cosa si vuole fare adesso. Quando parlammo di quella zona anni e anni fa, si parlava di metropolitana leggera e di parcheggi di scambio». Questo aspetto, prosegue Medda, «era fondamentale, adesso bisogna capire come la zona potrà essere servita dai mezzi pubblici. Lo spostamento da via San Benedetto a via Della Musica ci ha creato diversi problemi perché è un’area più periferica e appunto poco servita». Altro elemento fondamentale «è quello della grandezza delle piazzole. Lo standard è di 7 metri per 5 ma abbiamo aziende alimentari molto forti che hanno bisogno di metrature molto più ampie almeno di 14 per 6, mi riferisco ai box di pesci, frutta e verdura e anche aziende di abbigliamento che qualificano il mercato. Adesso siamo circa 140 e possiamo sistemarci meglio. La piazza che ci fu proposta allora aveva gli stalli molto piccoli con coperture, bisogna vedere come sarà rimodulata. E ripeto come sarà la questione dei mezzi pubblici? La metropolitana che fine ha fatto?».

Il mercatino rionale a Is Arenas? «Un’ipotesi da valutare». All’indomani dell’annuncio dell’amministrazione di volere trasferire le bancarelle nella zona dello stadio riprendendo un vecchio progetto rimasto arenato da anni, sembra trovare d’accordo anche Confesercenti, «a patto però che si riprenda in mano la questione per adattarla alle esigenze attuali» . Negli anni infatti il mercatino è profondamente cambiato soprattutto nei numeri con gli stand che sono passati da 180 a 140.

I commercianti

L’attesa

Le polemiche

Il trasloco da via San Benedetto aveva provocato una mezza rivolta da parte degli operatori. Ma tant’è: la realizzazione della nuova pista ciclabile all’epoca non aveva dato altra scelta. Da qui in via Della Musica dove fin dall’inizio erano emerse delle criticità. Si era così cominciato a parlare di possibili trasferimenti, prima in via Fiume, poi in via Cecoslovacchia. E alla fine ecco di nuovo l’ipotesi Is Arenas. «Volete il mio parere?» dice Anna Marras 77 anni, assidua frequentatrice del mercato, «devono tornare in via San Benedetto, dove era più facile arrivare per tutti. Io da quando sono andati in via Della Musica se non mi accompagna qualcuno, non posso andare. Troppo scomodo».

