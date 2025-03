Mercato estero per le imprese locali  

L’obiettivo è farsi conoscere altrove, per poi sbarcare sui mercati esteri. È stato firmato a Bruxelles il protocollo d’Intesa tra il Distretto rurale del giudicato di Arborea e la Camera di commercio Belgo-Italiana, punto di riferimento per le aziende, le istituzioni e le associazioni che cercano di sviluppare le proprie attività in un contesto europeo. «Un’occasione di ampio respiro per le 300 realtà che fanno parte della nostra rete - commenta il presidente del Distretto Pier Paolo Erbì - Le nostre produzioni primarie da quelle agricole a quelle che derivano dall’allevamento e dalla pesca, troveranno lo spazio che meritano nel mercato estero». Fanno parte del Distretto i Comune di Allai, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Pompu, Samugheo, Santa Giusta, Siapiccia, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Siamanna, Siris, Solarussa, Villaurbana, Zerfaliu e Uras. ( s. p. )

