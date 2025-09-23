Mercato, estate col segno meno 

La prima estate del mercato provvisorio di piazza Nazzari si conclude con un segno meno. Sono passati sette mesi dalla chiusura di San Benedetto, i cancelli sono stati sbarrati per consentire i lavori di riqualificazione il primo marzo di quest’anno. Boxisti e clienti tengono duro in attesa della riapertura. I problemi ci sono, ma lamentele e critiche – soprattutto da parte dei commercianti – potrebbero avere effetti addirittura contrari che si rifletterebbero in tempo reale su cagliaritani e turisti che dal 18 marzo effettuano gli acquisti nella struttura a fianco al Teatro Lirico.

Tra i box

Fa caldo tra i box di piazza Nazzari. Molti venditori evitano di accendere gli split che generano aria fredda. «Ci viene addosso, è come una lama ghiacciata che ci fa ammalare», è il commento pressoché unanime di chi sta dietro il bancone. Per il resto è la solita routine, con qualche serranda chiusa di troppo. «È innegabile e tangibile, abbiamo avuto un calo degli affari di almeno il 20 per cento», afferma Marcello Usai, titolare di una macelleria. «A San Benedetto vendevamo almeno 9 maiali da 90 chili alla settimana, qui in piazza Nazzari a malapena arriviamo a 7. Prima qualcosa in tasca ci rimaneva, ora tra stipendi e spese varie riusciamo appena a far quadrare i conti». Vero, però l’acqua e l’energia elettrica dell’aria condizionata sono a carico del Comune. Le alternative, per il momento, non esistono. «Dobbiamo lavorare, non possiamo permetterci altro. Chiediamo solo che – aggiunge Usai – in vista dell’inverno installino una barriera protettiva per evitare che arrivi il vento freddo. Già in questo periodo, nonostante le alte temperature del giorno, quando apriamo siamo costretti a usare i passamontagna per difenderci dal gelo».

Il pareggio

Valentina Festino, dal bancone della sua polleria, non si lamenta. «Quest’estate abbiamo lavorato bene, quasi come nel mercato di San Benedetto. Tutto sommato, non abbiamo sofferto più di tanto il caldo estivo, come invece sarebbe stato nella vecchia struttura comunale. L’importante – ribadisce – è non fermarsi, dove vendiamo è un problema secondario. Certo, San Benedetto aveva una storia, ma va bene anche così».

Daniela Mulas, gestisce una rivendita di frutta e verdura. «Sì, nell’estate appena conclusa abbiamo registrato un calo, ma non mi lamento. In fin dei conti, nonostante l’emergenza, non è andata poi così male». La commerciante avrebbe una richiesta comune a molti altri concessionari. «Speriamo solo solo che i lavori per la riqualificazione di San Benedetto procedano spediti, non vedo l’ora di tornare nel mercato storico».

Il calo

«L’estate? Una meraviglia». Maurizio Loi, box 023, non nasconde l’ironia. «Ormai anche settembre si avvia alla conclusione posso dire che il 30% dei clienti del vecchio mercato qui non si è visto». Perché? «Non riesco a spiegarlo, eppure questa struttura provvisoria non è così male. Non si può neanche cercare la scusa dei parcheggi: ci sono tre aree in grado di accogliere molte auto, i posti sono più che sufficienti».

