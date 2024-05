Mercato elettrico, utenti sotto assedio 

Parte da Nuoro la richiesta al ministro dell’Ambiente di informare i cittadini, assediati dalle telefonate di operatori senza scrupoli, sul futuro del mercato elettrico. Il primo luglio termina il mercato elettrico tutelato. Il parlamentare Emiliano Fenu, di M5S, su input della consigliera Lisetta Bidoni di “Progetto per Nuoro”, con il deputato Enrico Cappelletti ha presentato un’interrogazione sollecitando una campagna informativa che ora parte, sebbene non li soddisfi. Parlano di «spot animato che non dice chiaramente che tutti gli utenti, anche quelli non vulnerabili, possono restare nel mercato elettrico a maggior tutela, passando poi in automatico nel mercato a tutele graduali. Si continua a non dire che chi è stato spinto a lasciare il mercato tutelato dall’assedio degli operatori, ha la possibilità di farvi nuovamente rientro in modo da poter poi passare al mercato a tutele graduali». Spiegano: «Abbiamo raccolto numerose segnalazioni di cittadini nuoresi assediati da operatori che propongono contratti apparentemente vantaggiosi ma spesso si rivelano vere e proprie truffe».

