Mercato e lavori, chiesto un parere alla Corte dei Conti 

Stavolta è vietato sbagliare. Sul mercato civico di via Mazzini la Giunta Sanna ci va con i piedi di piombo. I due milioni e mezzo di euro messi sul piatto dalla Regione con l’ultima variazione di bilancio sono un’occasione imperdibile. E per evitare qualsiasi passo falso l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete chiederà un parere alla Corte dei Conti. L’argomento è stato affrontato nell’ultimo intergruppo di maggioranza: nessun dubbio sul fatto che gli oltre 40 box previsti inizialmente siano troppi; resta da capire se la risoluzione contrattuale con la ditta Pellegrini renda possibile una rimodulazione dell’intervento. La norma prevede che in caso di nuovo affidamento si debba procedere con le prestazioni già oggetto del contratto risolto. Se così fosse, il Comune potrebbe decidere di andare avanti per stralci funzionali. Tra le ipotesi anche quella di dividere i lavori in tre lotti: il primo sul versante via Mariano IV, un secondo centrale e infine un terzo su via Mazzini. La priorità è restituire una dimora agli operatori commerciali che dal 2016 occupano i locali di via Cimarosa e contestualmente dare un senso all’ampio parcheggio nato proprio a servizio di quello che sarebbe dovuto diventare un punto nevralgico del commercio cittadino, ridotto invece a un rudere. ( m.g. )

