Mercato e appalti, quattro indagati 

L’incompiuta storica finisce sul tavolo della Procura. Il mercato civico di via Mazzini, dopo una tormentata storia di appalti finiti male e lavori mai partiti, adesso è al centro di un’inchiesta penale: quattro gli indagati per abuso d’ufficio e turbativa nella scelta del contraente. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati nei giorni scorsi al dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, all’ex dirigente dei Lavori pubblici Roberto Sanna e agli amministratori e rappresentanti dell’impresa Pellegrini di Cagliari, Mario Meloni e Fabio De Pascale.

La storia

Da tempo il mercato civico era diventato un caso sotto gli occhi di tutti: soldi pubblici investiti in un’opera che in realtà non è mai partita, contratti d’appalto siglati e poi rescissi, contenziosi (qualcuno è ancora in piedi) e una struttura sempre più abbandonata a se stessa. Solo all’inizio di quest’anno però è finito sotto la lente degli uomini della Guardia di finanza che si sono soffermati sulle ultime fasi della travagliata storia dell’appalto per la riqualificazione del mercato in particolare al 2021, quando a maggio il Comune diede il via libera al nuovo progetto esecutivo, redatto dalla Mediapolis Engineering incaricata dalla ditta Pellegrini di Cagliari (subentrata nel 2019 alla Dentoni costruzioni dopo la risoluzione del primo contratto per grave inadempienza) per la parte relativa al mercato, visto che il parcheggio di via Mariano IV era già stato approvato. Progetto da oltre 3 milioni e mezzo «approvato solo in linea tecnica» perché nelle casse del Comune era rimasto soltanto un milione. Un anno dopo, proprio per via dell’aumento dei costi e della mancanza di risorse, il Comune decide di fare un passo indietro e rescindere in maniera bonaria il contratto con la Pellegrini.

L’inchiesta

In questi vari passaggi le Fiamme gialle, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Chelo, ravvisano qualche anomali e vogliono vederci chiaro. Finiscono sotto inchiesta due dirigenti: Giuseppe Pinna, che guida il settore Sviluppo del territorio e che, nella fase all’attenzione della magistratura, non si occupava più di Lavori pubblici ma solo di Urbanistica. E ancora Roberto Sanna, che fino al 2021 coordinava il settore dei Lavori pubblici e poi i due amministratori della ditta Pellegrini, Mario Meloni e Fabio De Pascale. L’ipotesi di reato, a vario titolo, per i quattro indagati sono abuso d’ufficio e turbativa nella scelta del contraente; dell’inchiesta trapela pochissimo, gli indagati sono stati convocati in procura e nei prossimi giorni potranno chiarire la propria posizione. Di certo si tratta di un’indagine che scuote Palazzo degli Scolopi, proprio in un momento delicatissimo con una crisi politica che da oltre un mese quasi paralizza la vita amministrativa.

