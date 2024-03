Mercato, dopo Pasqua via al trasloco 

Una bella mattinata di sole quasi alla fine di marzo. Le chiacchiere tra i clienti e commercianti, lo scrosciare dell’acqua del fiume lì accanto, i profumi di pesce o verdura. Si possono contare sulle dita di una mano gli ultimi giorni in cui si potranno provare queste sensazioni nel mercato di giovedì in via Piave, a Sestu. Presto tutto cambierà, con la nuova sede nel piazzale di via Dante dedicato allo scudetto del Cagliari, oltre il fiume.

Scelte condivise

La scelta della nuova sede e soprattutto tutti i dettagli organizzativi sono stati presi dal Comune in accordo con i commercianti. Ma mancano ancora gli ultimi ritocchi come svelano dal municipio in via Scipione: «Ieri ci siamo riuniti per pianificare il trasferimento del mercato», spiega l’assessora alle Attività produttive Laura Petronio. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Massimiliano Bullita precisa: «La settimana prossima dovremmo essere in grado di annunciare la data del trasloco». Fonti comunali pronosticano per aprile, poco dopo Pasqua.

Tra le vecchie corsie

«La nuova sede sarà meno dispersiva, perché le varie bancarelle saranno meno distanziate», dice Paolo Meloni, dal suo banco di frutta e verdura. Concorda anche Antonio Tocco: «Qui ci sono troppi spazi vuoti». Ma un punto mette tutti d’accordo: «Finalmente avremo i servizi igienici e non dovremo chiedere al bar, in caso di bisogno», commenta Paola Lai. Tra i commercianti c’è Marco Medda, presidente della Confesercenti: «È un’area attrezzata, con tutti i servizi ed è pure vicino a una nuova parte del paese, densamente popolata». Se i commercianti sono entusiasti, anche molti abitanti scalpitano per vedere il nuovo mercato: «Abito qui vicino e ogni volta uscire con l’auto è un bel problema», commenta Noemi Pinna. Ha le idee chiare Mariangela Taccori: «Spero che il cambio avvenga presto. La nuova sede avrà anche tanti parcheggi».

Tra le bancarelle

Ieri in via Piave c’erano più di una ventina di bancarelle diverse, come un piccolo centro commerciale ogni volta un poco diverso. Ci sono i “fissi” e gli “spuntisti”, che non hanno sempre lo stesso posto. Per molti commercianti gli affari non sono più quelli di una volta. A incidere non è più la posizione quanto le difficoltà economiche di un presente diverso rispetto a dieci o quindici anni fa. «Speriamo vada meglio, se continua così dovremo chiudere», commenta Maria Grazia Farci Medda, mentre prova a essere ottimista Maria Tanda: «Può darsi che perderemo qualche cliente, è fisiologico, ma ne arriveranno di nuovi».

