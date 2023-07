Mercato, disgelo Comune-operatori 

Al Comune si dicono soddisfatti, gli operatori confermano il giudizio positivo. L’incontro di ieri pomeriggio per fare il punto sugli aspetti pratici del trasferimento del mercato di San Benedetto nella struttura provvisoria di via Nazzari ha sancito il disgelo tra i 188 concessionari e i rappresentanti di Palazzo Bacaredda.

Il trasferimento dovrebbe durare al massimo una settimana e dovrebbe avvenire a fine gennaio – probabilmente tra il 22 e il 28 – e a farsi carico di tutti gli oneri sarà il Comune. È ciò che volevano sentirsi dire i commercianti. «Un altro degli aspetti da chiarire riguarda i banchi frigo: trasferirli può comportare danni ma il Comune è disponibile a fornirceli nuovi, più adatti ai nuovi spazi», spiega Massimo Ruggiu, rappresentante degli operatori.

«Ci sono state date delle schede da compilare e da consegnare entro martedì e ci è stata fornita una piantina del mercato provvisorio dove sono individuate le nostre nuove postazioni. Ora parleremo tra noi per sentire le esigenze specifiche e col Comune seguiranno incontri con i rappresentanti dei singoli settori».

Il Comune

Pierluigi Mannino e Umberto Ticca, presidenti delle commissioni Attività Produttive e Lavori pubblici hanno definito l’incontro «produttivo». «L’incontro ha chiarito una serie di dubbi e paure dei concessionari anche a seguito della circolazione di notizie inesatte», spiegano. «La scelta di posizionare il mercato provvisorio in piazza Nazzari nasce dall’esigenza di conservarne l’identità costituita dai concessionari, dal quartiere e dai fruitori. La nascita del mercato provvisorio», aggiungono Mannino e Ticca, «coinciderà con il completo utilizzo dei 400 parcheggi nell’area di via Sant’Alenixedda. Nei prossimi giorni partiranno una serie di incontri specifici su tematiche tecniche con spirito di reciproca collaborazione per un obiettivo Comune».

