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13 ottobre 2026 alle 00:13

Mercato di Santa Chiara, primi passi per il rilancio: gestione alle associazioni 

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Aggiudicata a un’associazione temporanea di scopo tra Confcommercio, Coldiretti e Confartigianato la gestione del mercato di Santa Chiara. Pubblicato lo scorso luglio, il bando avvia una sperimentazione per rilanciare lo storico spazio commerciale di Stampace e verificarne la sostenibilità. L’iniziativa punta a garantire al quartiere un’offerta di prodotti alimentari di qualità a prezzi contenuti, favorendo allo stesso tempo costi accessibili per gli spazi commerciali e la valorizzazione turistica dell’area.

La sperimentazione avrà una durata di 2 anni. Alla scadenza del primo biennio, su richiesta del concessionario, l’amministrazione comunale potrà esercitare la facoltà di prorogare la concessione per un ulteriore biennio, qualora l’andamento della sperimentazione venga valutato positivamente sia dall’amministrazione sia dal soggetto gestore, alla luce del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal bando.

A seguito dell’aggiudicazione Confcommercio Sud Sardegna-Federazione regionale Coldiretti Sardegna- Confartigianato Sud Sardegna dovranno procedere alla costituzione dell’Ats, alla quale verrà formalmente affidata la gestione sperimentale del mercato di Santa Chiara. Una volta completato questo adempimento sarà possibile definire e programmare l’avvio delle attività. Il progetto sperimentale e le attività previste per il rilancio del mercato saranno illustrati nelle prossime settimane.

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