Mercato di Flumini, si cerca un gestore 

Il Comune prova ad affidare la gestione del mercato all’aperto di Flumini, completato da anni ma rimasto off limits da sempre. Dopo il sì in Giunta, gli uffici del settore Attività produttive hanno pubblicato l’avviso per sondare il terreno sulla futura gestione. Il bando è rivolto “alle associazioni di categoria, ai soggetti organizzati in forma aggregata, associazioni o consorzi, non aventi finalità di lucro”, si legge nel documento del Comune.

«L’amministrazione intende valutare le soluzioni migliori per dare la giusta rilevanza a un’opera pubblica conclusa», il commento dell’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Con questo avviso diamo la possibilità a soggetti terzi di prenderlo in gestione e renderlo quindi finalmente operativo. Se ne avvantaggerà in primis la cittadinanza che abita a Flumini, ma sarà un servizio in più anche per i turisti, che nella bella stagione scelgono il nostro bellissimo litorale». Il progetto è stato approvato nel 2011, dieci anni fa sono stati completati i lavori. «L’area è costituita da una superficie suddivisa in 183 stalli, da destinare alle attività commerciali», viene spiegato nel documento comunale.Dopo l’ultima proroga concessa, oggi scade il termine per presentare le domande. Di fatto un primo passo al fine di verificare l’interesse da parte di associazioni e consorzi, per poi valutare che tipo di gestione pianificare. ( f.l.)

