Mercato dell’energia, scatta la rivoluzione per 200mila sardi 

Si cambia, e questa volta per sempre. Da ieri circa 200mila famiglie sarde hanno detto addio al vecchio Servizio elettrico nazionale accogliendo l’arrivo del Servizio a tutele graduali e, in alternativa, del nuovo mercato tutelato per gli utenti considerati “vulnerabili”. Una rivoluzione per certi versi dolce, considerato che il cambio operatore è stato automatico e non ha comportato alcuna interruzione di fornitura. Ma non per questo sono mancati disagi, confusione e tanta, tantissima disinformazione in un mercato che sta contemporaneamente vedendo un accerchiamento, da parte delle compagnie private, degli utenti che non hanno ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Nell’Isola sono ancora in tanti a non aver deciso una compagnia privata per la fornitura di energia elettrica, circa 200mila appunto, molti dei quali inseriti nella categoria “vulnerabili” (over 75, disabili, percettori di bonus energia) e per questo tutelati dalle tariffe fissate dal Garante. Uno status che deve però essere comunicato al fornitore.

Il resto della platea sarda di clienti “non vulnerabili” ieri è passata dal Servizio elettrico nazionale ai due operatori privati (A2A e Illumia) che si sono aggiudicati le aste per garantire il Servizio a Tutele Graduali nell’Isola, a tariffe calmierate e bloccate fino a marzo 2027.

E qui emerge qualche tasto dolente: infatti sono in migliaia a non sapere neppure del cambiamento epocale che si è appena compiuto. E chi invece è più informato in questi giorni ha avuto più di una difficoltà a capire cosa lo attenderà nei prossimi mesi, come arriveranno le bollette, come si controlleranno i consumi e, soprattutto, come si pagheranno le fatture.

A2A, operatore che si è aggiudicato circa 65mila clienti domestici non vulnerabili del Servizio tutele graduali residenti a Cagliari, Oristano e Sud Sardegna assicura: «Entro il 12 luglio ai clienti sarà inviata, sia in formato e-mail sia lettera, una comunicazione di benvenuto con tutta la documentazione oltre alle indicazioni e informazioni necessarie. Già negli scorsi mesi, gli utenti hanno ricevuto – come da indicazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – un avviso in bolletta da parte dell’attuale fornitore con l’annuncio dell’imminente cessazione del Servizio di Maggior Tutela e passaggio ad altro operatore. Anche nella fattura che sarà emessa a chiusura del rapporto con l’attuale fornitore sarà inserita una comunicazione specifica al riguardo».

Le associazioni dei consumatori non abbassano comunque la guardia. Michele Atzeni, presidente regionale di Assoutenti, conferma «tantissime segnalazioni di utenti che non sanno come comportarsi con la fine del mercato tutelato». Giuliano Frau, di Adoc Sardegna, parla di una «caos annunciato, frutto anche della scarsa informazione del Garante. Aspettiamo che tutto rientri nella norma e vigileremo contro tutti i possibili abusi». Giorgio Vargiu, numero uno dell’Isola di Adiconsum, è meno paziente: «Purtroppo la mancanza di informazioni ha impedito che migliaia di famiglie lasciassero il mercato libero per rientrare in quello tutelato. Utenti rimasti quindi intrappolati per sempre con operatori privati i quali ora potranno aumentare le tariffe liberamente senza avere più paura della fuga dei propri clienti. Ecco perché ora è il momento per chi è rimasto nel mercato a tutele graduali di non abbassare la guardia e non cedere alle offerte allettanti delle compagnie private, che offriranno il mondo per portar dentro il mercato libero il maggior numero di utenti per non farli più uscire, privandoli così di tariffe tutelate e condizioni contrattuali più eque».

