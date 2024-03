Mercato delle case, salgono i prezzi 

La casa dei sogni? A Quartello, a due passi dal mare, magari anche con un piccolo giardino. E pazienza se i prezzi sono alle stelle.

Si va dai 3.500 ai 4.000 euro a metro quadro, ma questo non sembra scoraggiare il mercato immobiliare. Anzi, le giovani coppie, ma anche le famiglie, chiedono sempre più spesso abitazioni a ridosso del Poetto, con spazi esterni e con tutti i servizi vicini. E le agenzie immobiliari continuano a spuntare come funghi in tutti i quartieri della città.

La fotografia

Chi pensava che la diminuzione degli abitanti, dai 70 mila di qualche anno fa agli attuali 68 mila, fosse dovuta al caro case si sbagliava di grosso, invece come spiega il titolare di Media Casa in via Cavour Giacomo Pitzianti, «c’è una controtendenza. Chi anni fa aveva acquistato a Sinnai o Settimo case che costavano meno, adesso sta tornando perché vuole avere tutti i servizi a portata di mano. Chi va via lo fa non perché qui le case sono care, ma perché non c’è lavoro».

Il caro prezzi, secondo Pitzianti, «è dovuto principalmente alla riduzione dei terreni edificabili. Ne sono rimasti pochissimi e questo porta le imprese a spendere di più per accaparrarseli, con un costo iniziale molto alto e di conseguenza poi ad aumentare i prezzi».

Il picco

Un esempio: una nuova costruzione a Quartello può arrivare anche a 4200 euro al metro quadro. Ma le cifre sono le stesse anche per tutta la fascia tra viale Colombo, via Fiume e via San Benedetto. «E il paradosso però è che le case più difficili da vendere sono le più grandi. Il bivano viene preso anche come investimento». L’usato va da sé costa meno, ma le richieste sono poche. «La realtà» dice ancora l’agente, «è che la gente fugge dagli appartamenti brutti e grazie ai tassi ora al 2,8 per cento il mercato resta vivace».

Cifre a sei zeri poi per le ville di Margine Rosso, per una clientela limitata, dove si parte da un milione di euro.«Io credo che l’aumento dei prezzi sia dovuto anche al fatto che le case da vendere sono meno rispetto al passato» rileva l’agente immobiliare Letizia Spiga, «e le richieste sono tantissime».

Le zone più ambite oltre Quartello «sono la zona dei musicisti stranieri e San Benedetto». Gli acquirenti? «Dai pensionati che vanno via dalle case troppo grandi per prenderne una più piccola vicino ai figli e poi le giovani coppie e le famiglie che hanno bisogno di spazi, ascensori, posti auto e senza barriere architettoniche».

La costa

A confermate la vivacità del mercato immobiliare è anche Gabriele Ruggiu di Oikade.it, con sede appena aperta in via Porcu. «Il 2023 è stato un anno di crescita in termine di compravendite» dice, «e le richieste non mancano sia da parte di giovani, sia di famiglie».

Tra le zone più ambite, «c’è anche il litorale, Margine Rosso dove abbiamo case con cifre a sei zeri. A Foxi, Bellavista e Sant’Andrea l’usato si può trovare anche tra i 1600 e i 2000 euro a metro quadro. I terreni edificabili stanno finendo ma si può sfruttare l’interno della città buttando giù ad esempio le vecchie case campidanesi e creando mini condomini, ovviamente nelle zone non vincolate».

