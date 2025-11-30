VaiOnline
Alghero.
01 dicembre 2025 alle 00:28

Mercato del primo pescato, la riapertura è imminente 

Sono in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento del mercato del primo pescato nella Banchina Millelire. Gli interventi hanno riguardato la manutenzione delle strutture esterne di copertura e il ripristino delle parti interne maggiormente danneggiate: pareti in cartongesso, pavimentazioni in resina e infissi rovinati, che sono stati sostituiti. Durante il cantiere, avviato a inizio ottobre e finanziato dall’Amministrazione con 125mila euro, sono emerse ulteriori criticità tecniche non prevedibili in fase di progettazione. In particolare, nuove infiltrazioni individuate sulla copertura e un percorso del cavidotto elettrico diverso rispetto alle planimetrie originarie che hanno reso necessaria una perizia di variante.

Un passaggio indispensabile per garantire la piena funzionalità della struttura e la conformità alle normative impiantistiche e antincendio. Contestualmente sono stati eseguiti interventi migliorativi, dalla tinteggiatura generale al ripristino delle sezioni più compromesse delle pavimentazioni in resina, con l’obiettivo di restituire agli operatori un ambiente adeguato e sicuro. «La riapertura del mercato è imminente - assicura l’assessore alle Opere pubbliche, Francesco Marinaro – l’Ufficio è in attesa delle integrazioni documentali sulla perizia di variante e della documentazione relativa agli adempimenti antincendio».

