Alghero.
30 settembre 2025 alle 00:38

Mercato del primo pescato, fuori tutti 

La chiusura per un mese del mercato del primo pescato, dovuta a interventi di manutenzione straordinaria, mette in grave difficoltà gli operatori del settore ittico. È di ieri la comunicazione ufficiale dell’Amministrazione comunale, che invita i pescatori a sgomberare la struttura e a rimuovere le proprie attrezzature per garantire l’avvio del cantiere in sicurezza.

Una decisione che, seppur motivata da esigenze tecniche, rischia di avere pesanti ripercussioni economiche e sociali. Per i pescatori, infatti, l’interruzione forzata dell’attività potrebbe significare un vero e proprio tracollo finanziario, con conseguenze dirette anche sulle loro famiglie. A intervenire è il gruppo consiliare di Forza Italia, che lancia un appello al sindaco Cacciotto affinché vengano trovate soluzioni immediate. «Crediamo che l’Amministrazione possa e debba individuare siti alternativi per consentire ai pescatori di proseguire l’attività – dichiarano i consiglieri azzurri – A titolo di proposta, suggeriamo il trasferimento temporaneo al mercato di via Cagliari, dove risultano disponibili alcuni stalli, oppure presso l’ex mercato ortofrutticolo». Una soluzione che potrebbe essere realizzata a costo zero per il Comune, garantendo però continuità lavorativa agli operatori. Ora la palla passa all’Amministrazione, chiamata a una risposta rapida e concreta. ( c. f. )

