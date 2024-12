Mercato del pesce, scatta la chiusura 

Mercato del pesce: scattano tre giorni di chiusura alla vigilia di Natale per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dopo il versamento di liquami.

L’ordinanza

Dopo la fuoriuscita di reflui fognari, infatti, avvenuta lo scorso 12 dicembre nel mercato del Primo Pescato di Alghero, il sindaco Raimondo Cacciotto ha dovuto firmare una ordinanza di chiusura temporanea. Da oggi e sino al 18 dicembre la struttura del porto sarà off-limits, per dare modo agli operai di intervenire. Il forte acquazzone dei giorni scorsi ha causato spiacevoli episodi di risalita di liquami dalle condotte di scarico e i fanghi hanno raggiunto gli interni del mercato, contaminando il pavimento. L’acqua piovana, finendo nelle caditoie, ha saturato le condotte che ad un certo punto sono esplose, rigettando in strada i liquami. L’acqua nera ha raggiunto l’ingresso del mercato, invadendo ogni ambiente.

La bonifica

Una situazione gravissima e anche pericolosa per la salute pubblica, subito denunciata, con foto e filmati, dal presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, il quale ha sollecitato il sindaco per una bonifica urgente. Gli interventi di risanamento saranno eseguiti a cura dell’Amministrazione comunale.

«Ho ritenuto doveroso denunciare la situazione con tempestività, consapevole dell'importanza di questo mercato non solo per la nostra economia ma anche per la sicurezza dei cittadini», fa sapere Mulas. «Ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco e gli uffici competenti, chiedendo un pronto risanamento della struttura e il ripristino delle condizioni ottimali per l'esercizio delle attività commerciali. La salute pubblica e la qualità dei servizi devono sempre venire prima di ogni altra cosa», ha sottolineato il presidente della commissione Ambiente. I tecnici hanno verificato che la causa della risalita dei liquami dipende da ostruzioni delle tubazioni di scarico ed è quindi necessaria la predisposizione di ulteriori caditoie per facilitare lo smaltimento delle acque all’ingresso del mercato. Contaminata pure la cella del ghiaccio, dove i liquami fognari sono riusciti a entrare. Ecco dunque la necessità di una chiusura, «considerato che a breve potrebbero verificarsi persistenti precipitazioni atmosferiche – si legge nella ordinanza sindacale – aggravando ulteriormente le condizioni igienico sanitarie del mercato».

