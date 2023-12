Mercato del giovedì, il trasloco si farà: c’è l’ok del Consiglio 

Il trasferimento del mercatino settimanale del giovedì è ufficiale. La proposta della giunta di Samassi è passata in Consiglio comunale con i voti favorevoli dei sette componenti del gruppo di maggioranza presenti in aula. «Una soluzione che permetterebbe – è indicato nella delibera – di migliorare il servizio per i consumatori attraverso l’accrescimento dell’offerta commerciale, in una zona poco coperta in termini di attività presenti in loco». L’area individuata dall’amministrazione si trova in via Sardegna, via Trieste e parte di piazza Resistenza, con la previsione di ventidue posteggi di cui: dieci non alimentari, cinque alimentari e sette produttori diretti alimentari e non alimentari.

Ad esprimersi con votazione contraria, la minoranza. «Noi come consiglieri di opposizione, sentiti i pareri della popolazione e degli stessi esercenti, siamo fortemente contrari allo spostamento del mercatino in zona periferica – spiega Giancarlo Melis –. Molti degli stessi esercenti, memori di un precedente spostamento rivelatosi fallimentare, sono propensi ad emigrare verso mercati di altri paesi. Di fatto, questo spostamento crea notevoli disagi ai cittadini per il suo raggiungimento e tutti gli anziani che non dispongono di un mezzo avranno difficoltà».