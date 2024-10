Mercato degli hobbisti, boom di richieste 

Boom di richieste per il mercatino degli hobbisti, artigianato e vintage. Sono già più di trenta gli espositori che hanno aderito all’iniziativa dell’associazione Turistica quartese con il patrocinio del Comune.

Il mercatino sarà allestito per la prima volta domenica 3 novembre in piazza IV Novembre e poi le successive domeniche del 1 dicembre, 5 gennaio, 2 febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio e 1 giugno. Con una data straordinaria il 15 dicembre in vista degli acquisti di Natale.E la novità piace anche ai commercianti della zona che in quelle giornate stanno pensando di aprire anche le loro attività per favorire il flusso di persone.

«Sono molto favorevole a questa iniziativa» dice Lucia Pani del negozio di surgelati in via Vittorio Emanuele, «se porta movimento terrò aperto anche io, perché poi magari le persone vengono anche a fare la spesa. Sono sempre stata dell’idea che sarebbe bello portare in piazza IV Novembre anche il mercatino di Campagna Amica». Di fronte c’è il panificio di Giampaolo Pitzalis dove Rosanna Sarritzu dice: «Potremmo aprire anche noi. Credo che un mercatino domenicale qui al centro della città piacerà molto». Dello stesso avviso anche Andrea Scalas della pizzeria Fuoricottura: «Quartu la domenica è un po’ morta quindi ben vengano iniziative come questa. Noi, siamo pronti».

