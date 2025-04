Mercato con piazza e 20 negozi 

Una piazza aperta, sempre fruibile, con una copertura modulabile e estendibile che garantisca la possibilità di regolare l’areazione e la quantità di luce naturale che filtra nell’ambiente e allo stesso tempo di personalizzare la chiusura in base alle esigenze climatiche e di comfort. E poi verde, panchine e spazi da dedicare a mostre, spettacoli ed eventi culturali. Per ora solo idee, alcune “rubate” ai più popolari mercati d’Italia e d’Europa, ma che la Giunta di Massimiliano Sanna intende suggerire ai professionisti che si aggiudicheranno la progettazione del futuro mercato civico di via Mazzini.

L’indicazione

«La nota positiva è per questo iter, destinato a restituire alla città una struttura nevralgica del centro cittadino attesa da oltre vent’anni, - è stato detto durante i lavori della commissione Lavori Pubblici, riunita per fare il punto sul tema - l’amministrazione civica, in questa fase, ha ancora l’opportunità di dire la sua, di dare precisi indirizzi per evitare scelte calate dall’alto».

Le certezze

Le certezze al momento sono due: i 3 milioni 300mila euro a disposizione (800 di residui del precedente progetto, 2,5 milioni stanziati dalla Regione) e i 14 progettisti che hanno risposto al bando pubblicato dal Comune. «Tre di questi - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - hanno già esperienza specifiche nella ristrutturazione di mercati». Le proposte al momento sono all’esame della commissione giudicatrice per la selezione sulla base di titoli. «Una volta stabilita la graduatoria - ha proposto il presidente del parlamentino, Giuliano Uras - ci prenderemo pochi giorni di tempo per definire gli indirizzi da dare al progettista». L’idea, caldeggiata dal consigliere Francesco Federico, è di coinvolgere in questa fase propositiva anche le commissioni Attività produttive e Urbanistica. All’aspetto puramente strutturale dell’intervento è legato, infatti, quello gestionale.

La gestione

«Difficilmente il nuovo mercato potrà essere gestito dall’Amministrazione civica, soprattutto alla luce delle caratteristiche che si intendono dare all’area - ha spiegato Prevete - è più probabile che gli operatori commerciali che vi si insedieranno si costituiscano in consorzio».

I box-negozi

La bozza di adattamento del vecchio progetto prevede la realizzazione di una galleria centrale sulla quale si affacciano venti box contro i 40 inizialmente previsti (al momento gli operatori attivi in via Cimarosa non arrivano a dieci, quattro “sopravvivono” in via Costa). «Chiamarli box, in realtà è riduttivo - ha detto Uras - saranno negozi veri e propri, con celle indipendenti e serrande per la chiusura. Certamente non potranno avere gli orari del passato, dovranno garantire un servizio prolungato. Così come l’area ristoro che dovrà garantire la fruibilità del mercato anche la sera».

La piazza

Una piazza che pulsa, dove i cittadini possono fare la spesa ma anche fermarsi a bere un caffè, ascoltare musica dal vivo o ammirare una mostra. «Le risorse disponibili consentiranno di realizzare un primo stralcio funzionale, il corpo centrale - ha concluso Prevete - ma da inserire in un progetto complessivo che punta a ridare slancio al centro cittadino».

