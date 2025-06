Mercato civico verso la rinascita 

Dopo anni di attesa, degrado e progetti rimasti sulla carta, il mercato civico di via Mazzini intravede la rinascita. Con l’assegnazione ufficiale dell’incarico per la revisione del progetto esecutivo, prende ufficialmente avvio una nuova fase, concreta e operativa, che punta a restituire funzionalità a una struttura simbolo della città, chiusa ormai dal 2016. Il Comune ha affidato il compito al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Mediapolis Engineering Srl (capogruppo), ingegner Costantino Soddu e Dolmen Srl, per un importo complessivo di circa 237mila euro. L’intervento sarà sostenuto da un finanziamento di 2,5 milioni di euro, garantiti dalla Regione in tre annualità, cui si aggiungono 1,6 milioni di cofinanziamento comunale. Probabilmente non abbastanza, anche alla luce dell’aumento generalizzato dei costi delle materie prime e dell’edilizia, per completare l’intera opera, in particolare per quanto riguarda le sistemazioni esterne e le finiture accessorie.

L’obiettivo

Garantire almeno la riapertura funzionale del mercato al pubblico. Il progetto dovrà essere completamente ripensato per adattarsi non solo al budget, ma anche alle mutate esigenze economiche, sociali e urbanistiche. Le indicazioni emerse nel recente sopralluogo delle commissioni consiliari ai Lavori pubblici e alle Attività produttive hanno delineato una visione chiara: un mercato moderno, inclusivo e multifunzionale, organizzato attorno a una grande piazza centrale coperta da una struttura modulare e richiudibile. Attorno a questo spazio si articoleranno circa venti punti vendita, la metà rispetto ai 40 previsti nel vecchio progetto, per meglio rispondere alla reale domanda commerciale.

Il futuro

Ma il nuovo mercato, nelle intenzioni dell’Amministrazione civica, non dovrà essere solo un luogo di scambi: accanto alle postazioni commerciali sorgeranno un’area ristoro e uno spazio polifunzionale, pensato per ospitare eventi culturali, spettacoli, attività collettive e iniziative pubbliche. Una struttura, quindi, capace di vivere tutto l’anno, animando la città anche oltre le tradizionali fasce orarie del commercio. «La mia volontà è che il progettista partecipi alla commissione Lavori pubblici per recepire l’indirizzo politico - ha sottolineato l’assessore competente Simone Prevete - Lavorerò affinché il parlamentino sia coinvolto durante tutte le fasi».

I tempi

Una sfida importante, che non ammette ulteriori ritardi. Il cronoprogramma è chiaro e vincolante: l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre 2025, mentre l’ultimazione e il collaudo dell’intervento sono previsti entro il 31 ottobre 2027. Tempi stretti, che impongono un ritmo serrato e una gestione coordinata di tutte le fasi per salutare definitivamente la soluzione “provvisoria” di via Cimarosa e restituire alla città uno spazio vivo. Un nuovo punto di riferimento per residenti, operatori ma anche per i turisti.

