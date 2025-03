Mercato civico, una crisi senza fine 

Il cartello con i prezzi e le offerte è sempre in bella mostra. Sotto il bancone è vuoto, coperto con un telo bianco quasi a voler dire «ci siamo arresi». Una sensazione diffusa nel mercato di via Cimarosa, dove per gli operatori rimasti continuare l’attività è una prova di resistenza. «Nove anni di provvisorietà sono troppi – ripetono – il destino sembra segnato». Il Comune intanto dispensa rassicurazioni e cerca di rilanciare la struttura storica di via Mazzini ma fra i box del mercato si respira solo scetticismo.

La crisi

Era l’aprile 2016 quando i 25 operatori lasciarono via Mazzini per trasferirsi in via Cimarosa «solo temporaneamente» garantivano gli amministratori dell’epoca. Sono trascorsi quasi dieci anni (l’affitto nei locali provvisori costa alle casse comunali oltre 100mila euro all’anno), 16 commercianti hanno gettato la spugna, sono rimaste la rivendita del pane, una macelleria, box di frutta e verdura e tre pescivendoli. «Sto aspettando la pensione» commenta con rassegnazione Mauro Massa, produttore di frutta e verdura che ogni giorno all’alba arriva da Uras. «A parte la crisi e la grande distribuzione – aggiunge – ci ha messo in ginocchio la sistemazione così lunga in questa struttura. Abbiamo perso il 50 per cento degli affari».

Il malessere

Gli operatori si sentono abbandonati e dimenticati soprattutto dalle istituzioni. «Gli amministratori passano da queste parti solo nel periodo elettorale poi si dimenticano di noi – attacca Alida Fogheri, dietro il bancone con la verdura fresca – Ho lavorato per trent’anni in via Mazzini, qua ci siamo dal 2016 ma non c’è più nessuno e a poco a poco andremo via tutti. Un disastro». Al box verso mezzogiorno si avvicina un cliente, uno dei pochi in un sabato mattina. «Ormai vengono solo quelli affezionati» ripete. Poco distante in un box colorato, sorride la giovane Lucia Diana. «Non voglio arrendermi, spero sempre che il Comune faccia qualcosa per far rivivere il mercato». Nel frattempo lei si è data da fare, creando anche un angolo per lo scambio di libri. «Chi vuole può prendere i volumi che desidera – dice - è un modo per cercare di richiamare qualche persona in più e creare movimento». Le idee e la voglia di andare avanti non mancano, ma gli operatori vorrebbero maggiore sostegno. «È vergognoso che in nove anni le varie amministrazioni non siano riuscite a trovare una soluzione – sottolinea Gianfranco Belvisi, pescivendolo – il progetto è andato male per ben quattro volte e alla fine non ci sono più nemmeno le risorse. Viviamo nell’incertezza ma una città come Oristano non può restare senza un mercato, la struttura non deve morire».

Il futuro

A Palazzo Scolopi i buoni propositi ci sono tutti. «Noi crediamo tantissimo nel mercato e vogliamo dare una nuova vita a una struttura fondamentale per il centro e l’intera città» assicura l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen. In questi mesi qualcosa si è mosso anche sul fronte dell’aggiornamento della progettazione. «Il vecchio progetto è datato e va adeguato ai tempi e alle mutate esigenze – aggiunge l’esponente della Giunta Sanna – prima ci confronteremo con gli operatori di via Cimarosa e via Costa per capire le loro necessità e ascoltare le varie proposte». Poi la questione sarà affrontata delle commissioni Lavori pubblici e Attività produttive. «L’idea è creare un mercato diverso – spiega l’assessora De Seneen – in cui il cuore saranno sempre le attività degli operatori ma dovrà diventare un luogo di socialità con la possibilità di allestire mostre o altre iniziative». Ora è d’obbligo accelerare, per il mercato il tempo è davvero scaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA