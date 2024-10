Mercato civico Spariscono i finanziamenti 

Le ultime piogge hanno allagato il vecchio mercato civico, tra le vie Sassari, Cagliari e Mazzini, impedendo agli operatori di lavorare. Sono anni che si discute sulla necessità di un restyling e il gruppo consiliare di Forza Italia ha infatti chiesto alla giunta che fine abbiano fatto i finanziamenti regionali recuperati nel 2023 dall’allora assessore azzurro Antonello Peru, proprio per la riqualificazione del mercato.

«Le risorse erano state reperite e stanziate già da novembre 2023 quando, grazie ai 500mila euro circa concessi dalla Regione nella precedente legislatura, l’ex assessore Peru aveva dato mandato e incarico all’Ufficio opere pubbliche di destinare 125mila euro per la riqualificazione del mercato del primo pescato e 375mila euro per il rifacimento della copertura, dei bagni e degli ingressi del nostro glorioso mercato civico. Da lì a poco, l’Ufficio opere pubbliche aveva conferito l’incarico per la progettazione con termini molto stringenti e ciò al fine di completare i lavori entro la successiva stagione invernale. Oggi, con profondo rammarico, riscontriamo che dalla revoca dell’incarico all’assessore Peru, avvenuta a novembre dello scorso anno, pochissimi passi in avanti sono stati fatti», commentano i consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru.

Il Comune ha dato il via libera al progetto per il primo pescato, con una spesa di 125mila euro, mentre per il mercato civico di via Sassari si è ancora nella fase di revisione.

