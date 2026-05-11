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Via Costa.
12 maggio 2026 alle 00:11

Mercato civico, si avvia la gara per iniziare i lavori 

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Il Comune cerca gli operatori economici che dovranno eseguire i lavori di riqualificazione nel mercato civico di via Costa, passaggio necessario per trasferire nella struttura i nove commercianti oggi ospitati nel mercato provvisorio di via Cimarosa.

L’amministrazione ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per individuare le imprese da invitare alla successiva procedura negoziata relativa agli interventi sugli impianti tecnologici.

L’appalto ha un valore di 419mila euro, di cui 410 mila a base d’asta e novemila destinati invece agli oneri per la sicurezza. La parte principale dei lavori riguarda la categoria OG11, quella degli impianti tecnologici, mentre una quota minore interesserà opere edilizie della stessa categoria.

Inizialmente il trasferimento degli operatori era previsto all’inizio dell’estate, ma il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione ha fatto slittare la procedura per la contrazione del mutuo da 600mila euro necessario a finanziare l’intervento. Le candidature dovranno essere presentate solo attraverso la piattaforma SardegnaCat entro lunedì 25. ( m. g. )

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