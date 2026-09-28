Mercato civico, si accelera per affidare i lavori 

Un altro tassello si aggiunge al percorso per riportare in vita il mercato di via Mazzini, chiuso da dieci anni. La conferenza di servizi sul progetto esecutivo di ristrutturazione si è conclusa con esito positivo. Il via libera, formalizzato con una determinazione del Comune, apre la strada al prossimo passaggio: la gara per affidare i lavori. «Molto dipenderà dai tempi di risposta della Cassa depositi e prestiti, a cui quale il Comune sta chiedendo un mutuo di 2 milioni e mezzo di euro per completare i lavori» ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

L’intervento complessivo è pari a circa sei milioni di euro mentre «il Comune dispone di 4 milioni» aveva ricordato il sindaco Massimiliano Sanna presentando il progetto lo scorso aprile. Il percorso ha richiesto una revisione del progetto: la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, chiedendo un intervento più conservativo per salvaguardare il corpo centrale voltato e la loggia di accesso con la fontana di Antonio Corriga. I progettisti (il raggruppamento composto da Mediapolis Engineering, dall’ingegnere Costantino Soddu e da Dolmen) hanno rivisto gli elaborati, poi a luglio il nuovo progetto è stato presentato ottenendo l’ok della Soprintendenza, con alcune prescrizioni relative alla definizione degli elementi architettonici, ai materiali e alle modalità di esecuzione dei lavori. Da quel momento sono proseguite le verifiche degli altri enti. Tra i pareri acquisiti anche quello della Asl sul piano igienico-sanitario e quello favorevole, seppure condizionato, dei vigili del fuoco, arrivato dopo l’integrazione della documentazione richiesta. ( m. g. )

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