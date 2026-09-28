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Via Mazzini.
29 settembre 2026 alle 00:26

Mercato civico, si accelera per affidare i lavori 

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Un altro tassello si aggiunge al percorso per riportare in vita il mercato di via Mazzini, chiuso da dieci anni. La conferenza di servizi sul progetto esecutivo di ristrutturazione si è conclusa con esito positivo. Il via libera, formalizzato con una determinazione del Comune, apre la strada al prossimo passaggio: la gara per affidare i lavori. «Molto dipenderà dai tempi di risposta della Cassa depositi e prestiti, a cui quale il Comune sta chiedendo un mutuo di 2 milioni e mezzo di euro per completare i lavori» ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

L’intervento complessivo è pari a circa sei milioni di euro mentre «il Comune dispone di 4 milioni» aveva ricordato il sindaco Massimiliano Sanna presentando il progetto lo scorso aprile. Il percorso ha richiesto una revisione del progetto: la Soprintendenza aveva espresso parere negativo, chiedendo un intervento più conservativo per salvaguardare il corpo centrale voltato e la loggia di accesso con la fontana di Antonio Corriga. I progettisti (il raggruppamento composto da Mediapolis Engineering, dall’ingegnere Costantino Soddu e da Dolmen) hanno rivisto gli elaborati, poi a luglio il nuovo progetto è stato presentato ottenendo l’ok della Soprintendenza, con alcune prescrizioni relative alla definizione degli elementi architettonici, ai materiali e alle modalità di esecuzione dei lavori. Da quel momento sono proseguite le verifiche degli altri enti. Tra i pareri acquisiti anche quello della Asl sul piano igienico-sanitario e quello favorevole, seppure condizionato, dei vigili del fuoco, arrivato dopo l’integrazione della documentazione richiesta. ( m. g. )

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