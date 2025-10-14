«Mercato civico, servono i parcheggi» 

«I sottoscritti cittadini di Monserrato, residenti nelle adiacenze dell’area dell’ex mercato civico, rivolgono – preoccupati – agli amministratori, l’invito a valutare con maggiore attenzione le possibili conseguenze negative dell’intervento sulla qualità della vita individuale e collettiva».

Inizia così, il documento che negli ultimi giorni circola tra i residenti del centro storico. Il tema, ancora una volta, è la riqualificazione da 5,5 milioni di euro dell'ex mercato civico, che già aveva suscitato di recente aspre polemiche politiche.

Residenti contro

Questa volta, a mettersi di traverso è un gruppo di cittadini che sta raccogliendo le firme per chiedere di rivedere il progetto. Non per fermare la riqualificazione della struttura, ma per adeguarla, prendendo in considerazione una serie di criticità. «La storia ci insegna che le opere in contrasto con il paesaggio sono destinate a fallire», spiega il promotore dell’iniziativa Giacomo Paglietti, residente in via del Redentore. «Calare dall'alto un edificio come quello progettato risponde a una modalità errata e perdente. Il progetto non dialoga con l'intorno, non tiene conto dell'impatto sul centro abitato».

Nel documento vengono spiegate le preoccupazioni principali. In primis, il rischio di snaturare l’anima del centro storico con una struttura troppo moderna (anche la Soprintendenza ha richiesto una modifica alla facciata in chiave più tradizionale), ma anche criticità per il traffico e la sicurezza, in quanto le vie intorno al mercato subirebbero un restringimento, con eliminazione dello spazio di sicurezza per i pedoni. Ci sarebbe poi una questione di privacy legata all’altezza della terrazza panoramica, che inoltre causerebbe una riduzione del cono di luce e d’aria sulle proprietà limitrofe.

Il nodo parcheggi

La più scottante è la questione parcheggi, già carenti nel centro storico e all’apparenza non previsti nel progetto allo studio del Comune. «Nell'idea di ospitare tante attività commerciali, si è pensato a dove i dipendenti e i clienti andranno a parcheggiare la macchina? E a dove i residenti parcheggeranno quando rientreranno nelle case?», domanda Paglietti. L'istanza si conclude con un appello. «I cittadini firmatari si dichiarano disponibili a un incontro per approfondire l’argomento».

Il sindaco

«Il progetto è stato presentato prima e durante la campagna elettorale nel corso di diciotto comizi, i cittadini lo conoscono bene e ora giustamente aspettano di vedere i risultati», precisa il sindaco Tomaso Locci. «Non riteniamo sussistere le criticità messe in evidenza, ma siamo favorevoli a un incontro e al dialogo per fugare ogni dubbio». Sulla questione parcheggi, aggiunge: «Avevamo pensato a un parcheggio sotterraneo ma avrebbe dei costi molto importanti, dunque siamo al lavoro per trovare una soluzione alternativa».

