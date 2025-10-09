Mercato civico, scontro aperto sulla modifica del progetto 

Ancora riflettori puntati sul mercato civico. La notizia della modifica al progetto di restyling, per venire incontro alle osservazioni avanzate dalla Soprintendenza, ha scatenato dure polemiche. Nel mirino le dichiarazioni del sindaco Tomaso Locci, che in campagna elettorale, nel 2024, aveva detto di aver pronto il progetto esecutivo, con inizio dei lavori fissato il 15 settembre.

Il caso riapproderà in Consiglio con un’interpellanza di Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao. «In campagna elettorale il sindaco aveva parlato di progetto cantierabile, quindi approvato e pronto per essere appaltato, ma la verità è che non era terminato», accusa Zucca. «L’incarico ai professionisti è stato revocato e il progetto è tornato all’ufficio tecnico, per cui andrà riassegnato. Le tempistiche però sono stringenti, sia per il Pnrr», giugno 2026, «sia per i fondi Fsc. Il rischio è di perdere molti milioni di euro». L’interpellanza chiederà «come mai si è parlato di un progetto cantierabile, perché non si è andati avanti con i professionisti incaricati e quali sono modalità e tempistiche per ripresentare il progetto». Zucca conclude dicendo che «i cittadini sono stati illusi: le elezioni sono state vinte di pochi voti sulla base di tante promesse, ma a distanza di un anno i nodi vengono al pettine».

Piccata la risposta del sindaco Locci. «Nessuna falsità, il progetto era cantierabile proprio prima delle elezioni. Visto che i progettisti scelti da Invitalia non avevano preso in considerazione quanto ci ha richiesto la Soprintendenza», una facciata meno moderna e una minore altezza della struttura, «abbiamo ritenuto di portare avanti l’iter attraverso i nostri uffici proprio perché il resto del progetto è già pronto. Mi fa sorridere che ad alzare un polverone sia chi ha governato con la Giunta Argiolas, che ha chiuso il mercato e tolto i parcheggi in via del Redentore, oltre a far parte del Campo Largo che ha deciso che l’ex mercato debba diventare un parcheggio». Il riferimento è a quanto proposto dal Pd, da cui però il resto della minoranza ha preso pubblicamente le distanze. «I lavori inizieranno entro l’anno e non si perderanno finanziamenti», conclude Locci.

