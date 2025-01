Mercato civico, riqualificazione al palo 

Un grande edificio vuoto e fatiscente, un tempo punto di riferimento per chi voleva comprare la carne, il pesce, la verdura. Dal 2013 il mercato civico di via del Redentor eè tristemente rimasto senza boxisti e gli unici ricordi dei tempi che furono sono la scritta “Mercato”, in rosso, che campeggia sulla facciata, e gli orari di apertura su una targhetta accanto a quella che era la porta d’ingresso. Non che i progetti per rivitalizzarlo siano mancati, al contrario.

Il progetto al palo

Quello della Giunta di Tomaso Locci fu pensato in vista delle elezioni del 2016, e attualmente risulta già approvato, con un investimento da oltre 5 milioni di euro, di cui buona parte provenienti dal Pnrr. In previsione, non dovrebbe sorgere solo un mercato, ma un vero e proprio nuovo centro di aggregazione con ristoranti, bar, spazi di coworking, terrazze e un’area che andrebbe a congiungersi con i giardinetti di fronte. Un’idea simile ai mercati delle grandi città che diventano importanti poli di attrazione per i turisti. In estate sembrava già tutto pronto: il progetto aveva già ricevuto l’ok e anche l’impresa era stata scelta. Tutto lasciava presagire, e lo dichiarava anche il primo cittadino, che a settembre i lavori potessero partire. Così però non è stato, e da tempo il pressing dell’opposizione a riguardo aumenta.

L’opposizione

«La struttura è chiusa da più di dieci anni e continua a degradarsi, ma ancora mancano prospettive reali su cosa farne, a partire dal decidere se si voglia dare una vocazione commerciale o altri indirizzi», sostengono Valentina Picciau e Andrea Zucca, del gruppo consiliare Pauli La Svolta. «Dal 2016 ormai si dice che il mercato verrà trasformato in una struttura multipiano, ma bisogna tenere conto che l’edificio ricade nel centro storico, e le regole sulle variazioni di volumetria che valgono per gli immobili privati non possono non valere anche per quelli comunali», proseguono. «Il rilancio del mercato va pensato tenendo conto di questi vincoli».

Il nodo dei vincoli

Anche tra i cittadini ci si chiede cosa abbia impedito, per il momento, l’apertura del cantiere. Il tema riguarderebbe delle interlocuzioni aperte con la Sovrintendenza, che ad oggi starebbero andando avanti, motivo per cui dal Comune non vogliono commentare la faccenda. Si tratterebbe, comunque, di questioni non irrisolvibili. Nel frattempo il mercato che fu continua a invecchiare male.

